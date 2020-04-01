Задачи заработать на штрафах нет, главное — здоровье людей

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Более ста звонков поступило вчера на «горячую линию» рабочей группы оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Задавали вопросы и делились наболевшим не только жители Чувашии.

— В селе Порецком у меня живет бабушка, ей 96, и папа-инсультник, — рассказал позвонивший на «горячую линию» житель Москвы. — И к ним отказывается соцработник ходить. Я бы поехал, решил эту проблему. Но знаю, что сейчас мне не стоит этого делать.

— Безусловно, ехать не надо, — поддержала москвича руководитель рабочей группы оперативного штаба, заместитель председателя Кабинета министров Чувашии Алла Салаева. — Рядом со мной находится министр труда и социальной защиты Алена Елизарова, и я вам обещаю, что в ближайшее время работники соцзащиты нам дадут ответ, разберутся с проблемой. Если что, волонтеров подключим — эта система в республике хорошо развита. Не переживайте, ситуацию возьму под контроль.

Под контроль взяла вице-премьер и звонок из Красных Четай. Редактор районной газеты «Наша жизнь» Алина Карпова рассказала, что режим самоизоляции в райцентре люди не очень-то и соблюдают. Идет она с утра на работу — во дворах гуляют мамы с детьми, на улицах ходят бабушки и дедушки с авоськами. И днем — та же картина. (Фотографии, подтверждающие многолюдность красночетайских улиц, журналисты районки разместили на страничке газеты в Инстаграме).

— Каждое утро наша рабочая группа проводит видеоконференцию с главами районов. По Красным Четаям завтра главу райадминистрации отдельно и спросим, — тут же наметила план действий Алла Салаева. — В 7.30 утра он тоже будет на ВКС. Пусть расскажет, как он объяснил жителям района, что им надо оставаться дома. Уверена, ситуация поменяется в ближайшие два дня.

По словам Салаевой, в республике сейчас усилен контроль за соблюдением правил самоизоляции — со среды выходят в рейды 130 мобильных групп, только за один день на нарушителей было составлено более 100 протоколов. Работа в этом направлении будет активно продолжена, сообщила руководитель рабочей группы. И добавила: «В правительстве республики подчеркивают, что задачи заработать на штрафах нет. Главное — обезопасить людей от распространения коронавируса».

Задавали на прямой линии и другие вопросы. Как можно получить выплаты на детей? Как оформить справку-пропуск на работу? Запрещено ли въезжать на территорию Чувашии жителям других регионов? Ответы специалистов на эти вопросы будут опубликованы на сайте vmeste.cap.ru. А подобная прямая линия состоится уже на следующей неделе. Общение в таком формате будет проходить до тех пор, пока ситуация с коронавирусом перестанет быть напряженной, подчеркнула Алла Салаева: «Да, люди устали находиться в четырех стенах, это понятно. — Но для того, чтобы минимизировать очаги напряженности, надо настроиться и принять к исполнению более жесткие меры».

Нинель Ткаленко

 

Фото www.cap.ru: В связи с ситуацией по коронавирусу вчера правительство Чувашии посвятило день общению с предпринимателями, волонтерами, представителями банков, горожанами и сельскими жителями республики.

Опубликовано: 10 апреля 2020 г.


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