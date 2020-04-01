Доля Россельхозбанка в кредитовании сезонных работ в Чувашии по итогам I квартала 2020 года превысила 95%

Доля регионального филиала Россельхозбанка в кредитовании сезонных работ в Чувашской Республике на 1 апреля 2020 года составила 95,6%, согласно данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. При этом 95% кредитов, предоставленных Чувашским региональным филиалом Россельхозбанка на проведение сезонных работ, выдано по льготным ставкам в рамках Постановления Правительства РФ №1528 от 29 декабря 2016 г.

«Мы призываем всех сельхозтоваропроизводителей, которым необходимы дополнительные финансовые ресурсы, как можно быстрее обратиться с заявкой на получение финансирования. Напомню, что будучи включенными в реестр Минсельхоза России хозяйствующие субъекты могут по мере необходимости использовать предоставленные банком кредитные средства. РСХБ продолжает обеспечивать непрерывность финансовой деятельности АПК, и готов оказать аграриям своевременную поддержку», – комментирует директор Чувашского филиала Ирина Письменская.

В соответствии с действующим сейчас механизмом поддержки, получателями льготных кредитов могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, КФХ, осуществляющие производство, первичную и/или последующую переработку сельскохозяйственной продукции, а также ее реализацию. Все они имеют возможность получить финансирование в банке по льготной ставке.

«Россельхозбанк наиболее успешно реализует механизм выдачи субсидируемых кредитов, – отмечает заместитель председателя кабинета министров — министр сельского хозяйства Чувашской Республики Сергей Артамонов. – Для полного обеспечения потребностей сельхозтоваропроизводителей Чувашии в льготных кредитных ресурсах на проведение весенне-полевых работ в текущем году на 10% увеличен годовой лимит объема субсидий на льготное краткосрочное кредитование по направлению «растениеводство», а также на 40% по направлению «малые формы хозяйствования. Увеличенные лимиты позволяют аграриям республики дополнительно привлечь еще порядка 750 млн. рублей льготных краткосрочных кредитов». Министр напомнил, что вопрос об увеличении лимитов льготного кредитования обсуждался врио Главы Республики на встрече с министром сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым и получил поддержку федерального министра.

«Насколько я знаю, фермеры не испытывают каких-либо сложностей с получением доступа к льготному кредитованию, – говорит индивидуальный предприниматель, глава крестьянского фермерского хозяйства Сергей Волков. – В этом году Россельхозбанк как всегда оперативно отработал поданную мной заявку. Полученные денежные средства уже направлены на закупку минеральных удобрений и ГСМ. Поэтому, несмотря на неожиданно раннюю весну, планирую начать посевную в оптимальные для этого сроки».

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.