Аграриям Чувашии одобрены льготные кредиты на сумму более миллиарда рублей

Речь о финансировании АПК шла на совещания в режиме ВКС, которое провела заместитель министра сельского хозяйства России Елена Фастова. В нем участвовала зам. министра сельского хозяйства Чувашии Марина Загребаева.

Елена Фастова обратила внимание на обеспечение банками беспрерывного кредитования текущих потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей, особенно на весенне-полевые работы. В свою очередь Марина Загребаева сообщила, что в Чувашии реализация механизма льготного кредитования продолжается в штатном режиме. На 8 апреля сельхозтоваропроизводителям республики одобрены льготные кредиты по ставке не выше 5 % годовых на более чем 1 млрд. рублей. Специалисты министерства находятся на постоянной связи со всеми кредитными учреждениями, уполномоченными на предоставление льготных кредитов аграриям Чувашии, сообщает пресс-служба Минсельхоза.