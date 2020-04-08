Принят самый жесткий «пакет» мер по борьбе с вирусом

С его обсуждения врио Главы Чувашии Олег Николаев и начал заседание Кабмина республики.

Теперь в соответствии с подписанным им Указом № 98 от 7 апреля граждане, приехавшие на территорию Чувашии даже из других регионов, обязаны будут соблюдать режим самоизоляции. Ее срок — 14 дней с момента прибытия.

При этом разрешается находиться либо по месту своего проживания, либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. Никто не отменял ранее введенные меры. Так, нельзя покидать места проживания (пребывания), за исключением экстренных случаев, а также для следования на работу, к ближайшему магазину и в иных случаях, обозначенных в документе. В общественных местах необходимо соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров, воздержаться от посещения религиозных и других объектов, где предполагается большое скопление людей.

До особого распоряжения на территории республики ограничиваются регулярные перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам.

Из новшеств по ужесточению мер: утвержден перечень должностных лиц органов исполнительной власти Чувашской Республики, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Сам Олег Николаев, до заседания Кабмина Чувашии, назвал подобные меры очевидными. «Правительство республики готово к любому развитию событий. Всем больным обеспечено необходимое медицинское сопровождение. Один человек после заражения инфекцией уже выздоровел и выписан из больницы. Мы прикладываем все силы для того, чтобы точно так же сложилась ситуация с уже заболевшими», — сказал врио Главы Чувашии.

Фото cap.ru:

Так, на 10 утра среды в Чувашии зафиксировали 17 случаев COVID-19. Статистика, впрочем, уже через час изменилась. К окончанию заседания Минздрав Чувашии обнародовал данные о еще двух заразившихся.