Еще у двоих жителей Чувашии подтвержден коронавирус

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

8 апреля у еще двух госпитализированных пациентов подтвердилась новая коронавирусная инфекция. Таким образом, в Чувашии всего зарегистрировано 19 случаев covid-19. Выздоровел один заболевший.

Сегодня стало известно о положительных результатах анализов у одного контактного лица из Чебоксар и одного приезжего из Москвы в Комсомольском районе. Оба пациента были госпитализированы. Первичный анализ показал сомнительный результат, сегодня получено официальное подтверждение Нижегородской лаборатории. Сейчас пациенты находятся в инфекционном стационаре. Состояние их удовлетворительное.

Все близкие контакты вновь выявленных зараженных отработаны, они находятся на изоляции.

Опубликовано: 8 апреля 2020 г.


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