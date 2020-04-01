Еще у двоих жителей Чувашии подтвержден коронавирус

8 апреля у еще двух госпитализированных пациентов подтвердилась новая коронавирусная инфекция. Таким образом, в Чувашии всего зарегистрировано 19 случаев covid-19. Выздоровел один заболевший.

Сегодня стало известно о положительных результатах анализов у одного контактного лица из Чебоксар и одного приезжего из Москвы в Комсомольском районе. Оба пациента были госпитализированы. Первичный анализ показал сомнительный результат, сегодня получено официальное подтверждение Нижегородской лаборатории. Сейчас пациенты находятся в инфекционном стационаре. Состояние их удовлетворительное.

Все близкие контакты вновь выявленных зараженных отработаны, они находятся на изоляции.