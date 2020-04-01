9 апреля Олег Николаев ответит на вопросы бизнеса

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В четверг, 9 апреля, врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев проведет прямую линию по вопросам оказания мер поддержки малому и среднему бизнесу для преодоления последствий новой коронавирусной инфекции.

Трансляция будет организована в группе «Чувашия без паники» в социальной сети ВКонтакте, а также в эфире Национального телевидения Чувашии.

В прямом эфире вместе с Олегом Николаевым на вопросы бизнеса ответят заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Иван Моторин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – исполняющий обязан­ности министра финансов Михаил Ноздряков, а также министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова.

Вопросы и предложения можно оставить в комментариях к анонсу прямой линии в группе «Чувашия без паники» ВКонтакте.

Начало эфира 9 апреля в 16.00 часов.

Опубликовано: 8 апреля 2020 г.


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