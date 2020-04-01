Врио Главы республики Олег Николаев побывал в акушерском стационаре

Автор: Алена ОленоваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Принимать роды в условиях пандемии готовы

Не очень большой пока мировой опыт говорит о том, что коронавирус агрессивен к старшему поколению, и от него практически не страдают дети. Однако новорожденные дети, как и беременные женщины – это особая категория. Врачам приходится отвечать сразу за здоровье и жизнь двоих. К тому же, им необходимо работать так, чтобы не заразиться самим и не выйти из строя: акушерок и акушеров-гинекологов в республике не так много, ценность каждого специалиста велика. То же касается и неонатологов, которые берут младенцев в свои руки сразу после появления на свет.

Готовность этого сектора здравоохранения к приему и лечению пациенток сегодня проверял врио Главы республики Олег Николаев. Акушерский стационар №3 Городской клинической больницы №1 в Чебоксарах жительницам республики хорошо известен как роддом №5. Для приема пациенток с коронавирусом он очень удобен, потому что находится в отдельно стоящем здании. А само здание роддома спланировано как детский сад, потому там каждое отделение – размещается в своей секции. Они не сообщаются, что крайне важно для того, чтобы инфекция не циркулировала по нему.

Главный врач ГКБ №1 Антонина Иванова рассказала: «У нас имеются отдельные входы и полностью независимые друг от друга помещения со своими душевыми комнатами и санузлами. Предусмотрены отдельные боксы для тех, кто ждет результатов анализа и для тех, кому оказывается плановая медицинская помощь.

В этом отделении будут принимать женщин со всей республики с Covid-19. Здесь есть свой реанимационный зал с аппаратами ИВЛ, но при необходимости учреждение будет дооснащено и аппаратами ИВЛ, и передвижной рентген-установкой, и автоклавами.

Олег Алексеевич остался доволен работой стационара, и пояснил журналистам: «У нас есть утвержденный план развёртывания коек для разных групп населения. Мы сегодня увидели, что акушерский стационар готов принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. Отмечу, что на сегодняшний день в республике развернуто более 300 коек, в том числе 54 койки здесь для беременных и рожениц».

Заведующая акушерским отделением Эльвира Васильева сказала, что они получили специальные защитные костюмы, полностью изолирующие их от внешней среды, поэтому вероятность заразиться медперсоналу на работе практически нулевая. На вопрос: не страшно ли им работать в новых условиях, по сути инфекционной больницы? Доктор только улыбнулась, сообщив, что акушеры-гинекологи традиционно контактируют с самой разной инфекцией: будь то гепатиты, ВИЧ и прочие болезни. Так что и здесь их выручит опыт и знания.

 

Фото www.cap.ru

Опубликовано: 7 апреля 2020 г.


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