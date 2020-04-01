Застройщиков не будут штрафовать за срыв сроков

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Власти отменили до конца 2020 года штрафы для застройщиков за срыв сроков по договорам. Такая мера позволит снизить финансовую нагрузку как на застройщиков, так и на участников долевого строительства, отметили в Минстрое России.

Как сообщает портал РБК, правительство одобрило предложенные министерством антикризисные меры в сфере строительства жилья.

До 1 января 2021 года застройщиков не будут штрафовать или наказывать иным образом за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве. Убытки же, которые возникли в указанный период, не будут учитываться при расчете, а начисление процентов, подлежащих уплате гражданину, в это время отменят.

Если же застройщик после 2 апреля, когда постановление вступило в силу, более чем на шесть месяцев сорвет сроки по завершению строительства или передаче жилья дольщику, то объект застройки будет включен в реестр проблемных уже после 1 января 2021 года — в том случае, если на этот момент причины для этого не будут устранены.

Опубликовано: 7 апреля 2020 г.


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