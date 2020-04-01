Застройщиков не будут штрафовать за срыв сроков

Власти отменили до конца 2020 года штрафы для застройщиков за срыв сроков по договорам. Такая мера позволит снизить финансовую нагрузку как на застройщиков, так и на участников долевого строительства, отметили в Минстрое России.

Как сообщает портал РБК, правительство одобрило предложенные министерством антикризисные меры в сфере строительства жилья.

До 1 января 2021 года застройщиков не будут штрафовать или наказывать иным образом за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве. Убытки же, которые возникли в указанный период, не будут учитываться при расчете, а начисление процентов, подлежащих уплате гражданину, в это время отменят.

Если же застройщик после 2 апреля, когда постановление вступило в силу, более чем на шесть месяцев сорвет сроки по завершению строительства или передаче жилья дольщику, то объект застройки будет включен в реестр проблемных уже после 1 января 2021 года — в том случае, если на этот момент причины для этого не будут устранены.