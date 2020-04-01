Цену на молоко стараются удержать

В ситуации повышенной готовности агропромышленный комплекс продолжает бесперебойно работать. В Чувашии начались полевые работы. А между тем Минсельхоз предпринимает ряд мер, чтобы «притормозить» характерное для весенне-летнего периода снижение закупочных цен на сырое молоко.

Как доложил на вчерашнем брифинге заместитель председателя Кабинета министров Чувашии — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, в Чувашии в личных подсобных хозяйствах содержится 55 тысяч коров. Ежедневно 22 тысячи ЛПХ сдают сырое молоко. На территории республики сбором молока занимаются более 200, как говорят в народе, перекупщиков. Из них 27 крупных, их еще называют трейдерами, занимаются вывозом молока за пределы республики. Ежедневно в 18 регионов страны вывозится 115 тонн чувашского молока. Востребовано оно производителями мороженого, масла и сыра.

«Сегодня 57 процентов молока надаивается в хозяйствах населения. А это третий результат в ПФО», — отметил Сергей Артамонов, поблагодарив производителей молока. И добавил, что если в прошлые годы качество сырого молока из личных подсобных хозяйств было хуже, чем у сельхозпредприятий, то за последнее время картина изменилась. Случаи добавления в молоко антибиотиков, соды (для понижения кислотности) воды в разы уменьшились. А благодаря высокому качеству молока у хозяйств появилась возможность продавать его дороже почти на 6 процентов. Так, средняя закупочная цена на молоко сейчас составляет 18 рублей 30 копеек за литр против 17 рублей 30 копеек в то же время прошлого года, и пока она стабильная.

По словам министра, скоро в республике кому-то продать плохое, низкого качества молоко будет просто невозможно. За этим сегодня — строгий контроль. Напомним, на каждую корову теперь раз в месяц ЛПХ должно получать ветсправку. Ее стоимость варьируется от 80 до 128 рублей, что, ясное дело, вызывает недовольство у населения. Но, как объяснил и.о. руководителя Госветслужбы Чувашии Константин Викторов, стоимость справки технически обоснована, в нее заложена услуга по отбору проб для исследования молока на наличие заболеваний и для ветеринарно-санитарной экспертизы. Кроме того, в ходе диагностики проверяют и саму корову. По словам министра, все это необходимые меры, поскольку нужно обеспечить безопасность продукции.

«Важно понимать, если мы хотим на молоке заработать, нужно отнестись к его производству как к бизнесу, — обратил внимание Сергей Артамонов. — И стоит подумать не только о том, как дороже продать, но и как уменьшить себестоимость молока в ЛПХ и повысить качество».

Также надо улучшать генетический потенциал коров за счет перехода на стопроцентное искусственное осеменение. Сегодня, по данным ведомства, только 30 процентов стада, содержащегося у населения, осеменяется искусственно. Большинство же ЛПХ получают приплод традиционным методом, но в таком случае животным часто передаются разные заболевания. На вооружение можно взять опыт Мордовии, где животноводы сами выбирают, что им больше подходит из представленного ветслужбой генетического «ассортимента», проще говоря, можно «заказать» породу будущего потомства, выбрать мясное или молочное направление.

Полезно также объединяться в кооперативы, считают в министерстве. С прошлого года появился механизм возмещения затрат кооперативам на покупку сырья до 15 процентов. На эту стоимость кооператив может поднять цену на молоко. Через кооперативы можно получить возмещение затрат на покупку транспорта, скота, есть и другие преференции.

Что же касается закупочной цены на молоко, то будет сделано все возможное, чтобы ее удержать. «Из-за вынужденных «каникул», с учетом создавшегося положения рынок ведет себя неординарно, — предупредил Сергей Артамонов. — Мы мониторим ситуацию, создаем запасы. Пока есть внутренние резервы предприятий, цена на сырое молоко будет держаться. Но когда на рынке появится большое молоко, пойдет снижение. Мы делаем все возможное, чтобы удержать цену, ведем разъяснительную работу и призываем всех перекупщиков, трейдеров в это сложное время проявить терпение и не рубить сук, на котором сидим, иначе все ЛПХ серьезно пострадают».