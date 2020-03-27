Под медицинским наблюдением в Чувашии находятся 503 человека

По данным Министерства здравоохранения Чувашской Республики по состоянию на утро 27 марта под медицинским наблюдением находятся 503 человек. Медицинское обследование с начала года прошли — 824.

Единственный зараженный коронавирусной инфекцией COVID-19 по-прежнему проходит лечение в инфекционном отделении Больницы скорой медицинской помощи. В настоящее время состояние его удовлетворительное.

Согласно дорожной карте лечения в отдельном боксе пациент пробудет до 2 апреля. После этого ему нужно будет еще раз сдать все анализы. Если результаты покажут, что признаков заболевания нет, его выпишут из больницы. Если пробы окажутся положительными, лечение будет продолжено, пациент останется там же в изолированном боксе.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики.

Напоминаем, что с 19 марта 2020 года согласно постановлению Роспотребнадзора, все лица, прибывающие в Россию из других стран, должны будут проходить обязательный 14-дневный карантин. Это решение распространяется на все регионы страны.

Проконсультироваться по вопросам новой коронавирусной инфекции и передать сведения о лицах, прибывших из стран с зафикисированными случаями новой коронавирусной инфекции, о местах и дате пребывания, можно по телефону «горячей линии» Минздрава Чувашии 8 (8352) 26-14-14.

Также получить консультации специалистов-эпидемиологов по интересующим вопросам, передать информацию о лицах, прибывших в Чувашию из стран-очагов COVID-19, можно по телефонам Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике — Чувашии (88352) 58-24-48, 58-51-66.