Налоговики рассказали об организации приема граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике сообщает, что в целях обеспечения защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции, начиная с 27.03.2020 и до особых указаний, прием и обслуживание налогоплательщиков в инспекциях будет осуществляться исключительно по предварительной записи на сайте ФНС России www.nalog.ru с помощью сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

При этом, заявители с детьми, а также граждане старше 65 лет, предварительно записавшиеся на прием в налоговый орган через сервис, обслуживаться не будут.

Прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, поступившей на бумажном носителе от налогоплательщиков лично, будет осуществляться исключительно через боксы для приема входящей корреспонденции.

Просим всех налогоплательщиков с пониманием отнестись к данным ограничениям.

Опубликовано: 26 марта 2020 г.


Читайте также:

В Чувашии прошли учения медперсонала при появлении больных коронавирусом
Цитата номера
Для ЛПХ будет введена патентная система налогообложения
На правительственной планерке обсудили рост экономики, производство медицинских масок и строительств...
Соревнования переносятся до особого распоряжения
Чистые руки, маска и мыло. COVID-19 в вопросах и ответах
В московских аэропортах контролируют здоровье прилетающих пассажиров
Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Чувашии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.