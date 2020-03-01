Налоговики рассказали об организации приема граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике сообщает, что в целях обеспечения защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции, начиная с 27.03.2020 и до особых указаний, прием и обслуживание налогоплательщиков в инспекциях будет осуществляться исключительно по предварительной записи на сайте ФНС России www.nalog.ru с помощью сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

При этом, заявители с детьми, а также граждане старше 65 лет, предварительно записавшиеся на прием в налоговый орган через сервис, обслуживаться не будут.

Прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, поступившей на бумажном носителе от налогоплательщиков лично, будет осуществляться исключительно через боксы для приема входящей корреспонденции.

Просим всех налогоплательщиков с пониманием отнестись к данным ограничениям.