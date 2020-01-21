Лана Прусакова и Дмитрий Мулендеев — золотые призеры Кубка России по фристайлу

Двумя золотыми медалями отметились спортсмены из Чувашии на первом этапе Кубка России по фристайлу в олимпийской дисциплине «слоуп-стайл».

На соревнованиях, прошедших в Челябинской области на горнолыжном курорте «Солнечная долина», первые места заняли воспитанники отделения фристайла республиканской спортшколы олимпийского резерва № 2 Минспорта Чувашии Лана Прусакова и Дмитрий Мулендеев. Для Ланы эта победа особо значима — как уже сообщала «СЧ», в прошлом сезоне у спортсменки была серьезная травма. Затем последовала операция, долгое восстановление…

По словам чемпионки Универсиады, подготовку к сезону она не форсировала, привыкала к нагрузкам постепенно, потому что риск снова травмироваться был весьма велик. И хочется верить, что успех на Кубке России для Ланы в этом сезоне станет первым шагом к новым победам.

Фото Instagram @lanaprusakova