Нетрезвый водитель приговорен к штрафу, на порядок превышающему сумму взятки

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Суд вынес приговор 41-летнему жителю деревни Старые Мураты Комсомольского района, не имеющему постоянного места работы.

Он признан виновным в покушении на мелкую взятку, которую пытался вручить инспектору ГИБДД. Тот остановил сельчанина, управлявшего машиной, на автодороге А-151 «Цивильск-Ульяновск» в районе села Комсомольское — имелась информация, что водитель мог ехать пьяным за рулем.

В ходе проверки у него действительно были выявлены явные признаки алкогольного опьянения, кроме того, у мужчины не было регистрационных документов на машину и водительского удостоверения. Чтобы избежать административной ответственности, он попытался передать инспектору три тысячи рублей. А в итоге оказался под уголовной статьей. Суд приговорил сельчанина к 35-тысячному штрафу.

Опубликовано: 21 января 2020 г.


Читайте также:

В Цивильском районе задержали пьяную автоледи с двумя детьми
Мать, убившая сына при самообороне, избежала тюрьмы
Тракторист не удержался от соблазна, получив за работу самогон
За праздничные выходные задержаны 33 нетрезвых водителя
В одном из торговых центров Чебоксар прошел флешмоб по безопасности дорожного движения
Садоводческое товарищество оштрафовано за захламление территории бытовыми отходами
Новости районов короткой строкой
В прошлом году в Чувашии возбуждено более 200 уголовных дел о коррупции

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.