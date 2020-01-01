Нетрезвый водитель приговорен к штрафу, на порядок превышающему сумму взятки

Суд вынес приговор 41-летнему жителю деревни Старые Мураты Комсомольского района, не имеющему постоянного места работы.

Он признан виновным в покушении на мелкую взятку, которую пытался вручить инспектору ГИБДД. Тот остановил сельчанина, управлявшего машиной, на автодороге А-151 «Цивильск-Ульяновск» в районе села Комсомольское — имелась информация, что водитель мог ехать пьяным за рулем.

В ходе проверки у него действительно были выявлены явные признаки алкогольного опьянения, кроме того, у мужчины не было регистрационных документов на машину и водительского удостоверения. Чтобы избежать административной ответственности, он попытался передать инспектору три тысячи рублей. А в итоге оказался под уголовной статьей. Суд приговорил сельчанина к 35-тысячному штрафу.