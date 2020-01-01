Из Чебоксар в Канаш можно было добраться на аэросанях

В одном из номеров «Советской Чувашии» мы уже рассказывали о развитии дорожной сети в республике. А сегодня опять заглянем в историю, чтобы рассказать, как решались в автономии вопросы транспортного сообщения в условиях бездорожья.

Сразу факт: Чувашия стала пилотным регионом в организации аэросанных перевозок. Причину объяснил нарком внутренних дел Чувашской АССР И.С. Степанов, фрагмент беседы с которым опубликовала 1 января 1930 г. газета «Красная Чувашия». Руководитель ведомства, курировавшего в тот период вопросы организации транспортного обслуживания, прямо заявил, что мысль об аэросанном сообщении «обусловлена отсутствием дорог в ЧАССР».

Собственно же идея организации аэросанных перевозок возникла после прошедшего в феврале 1929 г. 1-го Всесоюзного аэросанного пробега. Тогда четверо саней, сконструированных и построенных в Центральном аэродинамическом и Научном автомоторном институтах, вышли на маршрут общей протяженностью более 3,6 тыс. км. Крайними точками стала Москва — отсюда выехали и сюда вернулись. Через Ярославль, Кострому, Кинешму, Юрьевец, Вятку, Глазов, Пермь, Ижевск, Елабугу, Манадыш, Арск, Казань и другие города.

После Казани путь пролегал и через территорию Чувашии с остановкой в Чебоксарах. Журнал «За рулем» констатировал, что «в области аэросанного дела Советский Союз еще не имеет себе конкурентов даже за границей. Советские аэросани, как известно, заинтересовали Европу и, несомненно, заслуживают всяческого внимания со стороны наших хозяйственных органов и учреждений, ведающих организацией связи и передвижения».

Все лето 1929 г. шла активная переписка между НКВД Чувашской АССР и Главным управлением ВВС СССР, Автодором РСФСР, Научно-техническим управлением Высшего Совета народного хозяйства СССР и Центральным аэродинамическим институтом СССР. Для изучения вопроса об организации аэросанного сообщения в Чувашию осенью 1929 г. был командирован представитель «Автодора» A.B. Кузнецов.

17 ноября 1929 г. нарком внутренних дел Чувашской АССР И.С. Степанов и старший инженер-инспектор Андроников уведомили Совет «Автодора», что по результатам переговоров с командированным представителем аэросанной подсекции по вопросу об установлении научно-эксплуатационных линий было принято решение об организации двух линий по маршрутам «Чебоксары — Канаш — Батырево» (протяженностью в 135 км) и «Чебоксары — Нижний Новгород» (320 км).

В момент окончательных переговоров и оформления договора возникло неожиданное осложнение: на зимний механизированный транспорт возникла «колоссальная потребность» в отдаленных районах СССР: в Сибири, на Дальнем Востоке, в Башкирской Республике, области Коми. Кроме того, запрос на аэросани пришел со стороны иностранных государств (Канада, Финляндия, Швеция, Франция).

К чести представителей Чувашии надо сказать, что они отстояли первенство региона в открытии аэросанного сообщения. Правда, узловые точки сменились. Вместо предполагавшихся ранее двух маршрутов остался один, усеченный до опытного отрезка: между Советом Народных Комиссаров Чувашской АССР и Центральным аэродинамическим институтом был подписан договор на установление первой в СССР аэросанной эксплуатационной линии «Чебоксары — Канаш».

В том же году линия начала работать: аэросани совершали в один день полный рейс в два конца с остановками в Цивильске. За январь и февраль 1930 г. на аэросанях ЦАГИ (АНТ)-IV с мотором «Люцифер» было пройдено 5260 км, перевезено 244 пассажира, доставлено 1132 кг грузов. Расстояние от Чебоксар до Канаша аэросани проходили за 2,5 часа вместо 10-12 часов, необходимых гужевому транспорту.

По итогам первого сезона эксплуатации аэросани хорошо зарекомендовали себя, линия была передана в регулярную эксплуатацию, и на зимний сезон 1931/1932 гг. предполагалось увеличить количество машин до 6. Специально для Чувашии были изготовлены аэросани НАТИ-IХ (б). С 20 января 1933 г. были открыты еще три аэросанных маршрута: «Чебоксары — Мариинский Посад», «Чебоксары — Ядрин» и «Чебоксары — Козьмодемьянск». Помимо пассажирских перевозок аэросани выполняли и функцию почтовой связи.

Правда, описанный вид транспортного сообщения осветил Чувашию кратковременной яркой вспышкой, уступив первенство автобусным перемещениям. Однако это уже другая история…

Федор Козлов

Фото с сайта «ЭтоРетро» https://www.etoretro.ru: Аэросани на трассе «Чебоксары — Канаш».