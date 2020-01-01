Женщины-трактористы и волжский песок в Египте

История республики на страницах «СЧ»
50 лет назад — 14 января 1970 года
Необычные курсы трактористов открылись в Батыреве. Все тридцать слушателей — девушки-комсомолки из колхозов района.
«Выступая на церемонии открытия курсов, первая женщина-трактористка Чувашии кавалер ордена Ленина Василиса Павловна Кузнецова пожелала своим преемницам успехов и как трудовую эстафету передала им символический гаечный ключ».
На снимке: Василиса Павловна Кузнецова среди своих последовательниц.
Фото И. Никифорова.
17 января 1970 года
Волга и Нил породнились. А поспособствовал этому директор строящегося новочебоксарского Дворца культуры Григорий Яковлевич Фастовский. Вместе с группой туристов он посетил Объединенную Арабскую Республику.
«С собой Григорий Яковлевич повез горсть песка с перемычек Чебоксарской ГЭС и передал ее в музей Асуанского гидроузла. В свою очередь египетские друзья подарили чебоксарцу два гранитных камня. Того знаменитого гранита, из которого воздвигнуты величественные египетские пирамиды, возведена гигантская Асуанская плотина. Один из камней будет замурован в плотину сооружаемой Чебоксарской гидроэлектростанции, а второй займет место среди экспонатов будущего музея гидроузла.
Н. Константинов».
66 лет назад — 17 января 1954 года
В честь 300-летия воссоединения Украины и России улица Совхозная в Чебоксарах переименована в улицу Богдана Хмельницкого. Табличку с № 1 прикрепили к воротам городского пищекомбината.
«На улице Богдана Хмельницкого находятся парники и теплицы цветочного хозяйства, общежития рабочих чулочной фабрики, треста «Легпромстрой». Почти целый квартал занимают двухэтажные дома рабочих завода электроаппаратуры. <…>
Улица выложена бутовым камнем, на ней установлены водоразборные колонки, в большие дома проведен водопровод.
В ближайшие годы на улице Богдана Хмельницкого будет построено много новых зданий. Нынче здесь закладывается здание средней школы».
40 лет назад — 15 января 1980 года
Читатель А. Золотников прислал в газету фото: в середине зимы в лесу появляются целые колонии вешенок.
«Свежие и ароматные, они кучками, а иногда просто как виноградные гроздья расположились на усыхающих осинах, дубах, кленах. <…>
После прогулки по лесу я принес домой больше килограмма свежих зимних грибов».
17 января 1980 года
Открылось троллейбусное движение по проспекту Горького и улице Гузовского в Чебоксарах.
«По этим магистралям стали курсировать машины третьего и седьмого маршрутов, протяженность которых теперь увеличилась на три километра. По новой линии, углубившейся полукольцом в густонаселенные массивы северо-западного жилого района, троллейбусы движутся навстречу друг другу. <…>
На пути следования троллейбусов на новой линии много общежитий, других жилых домов. Проживающие здесь работники предприятий Калининского района — самого индустриального в городе — теперь меньше тратят времени на дорогу до работы и обратно.
Хотя путь «тройки» и «семерки» удлинился, интервал их движения остался прежним, потому что добавлено количество машин на этих маршрутах.
В. Иванский».
На снимке: троллейбус на проспекте Горького. Фото Б. Иванова.
ОТ РЕДАКЦИИ
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