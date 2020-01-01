На этой елке звонят колокола, а конфеты детям дарят ангелы

Прийти к вертепу вместе…

Новогодние праздники завершились, но у православных верующих они еще в разгаре — вплоть до Крещения Господня отмечается Рождество Христово и продолжаются Святки.

В Чебоксарской епархии существуют два крупных детских святочных проекта. Это Благотворительная елка (проводится с 2000 года) и Республиканский фестиваль творческих коллективов воскресных школ «Рождественская звезда», впервые состоявшийся в 2002 году. В этом году организаторы приняли решение объединиться и провести общий праздник — Епархиальную елку. Она состоялась в Чувашском государственном институте культуры и искусств.

Особенность этого события — его духовное наполнение. Каждый из выступающих должен принести свой дар к вертепу, где лежит Младенец. Это чистое сердце и добрые чувства. Они рождаются еще в классах, когда педагоги, начиная разучивать программу, разъясняют детям смысл праздника Рождества, рассказывают о его содержании.

На этой елке зритель попадает в особую атмосферу. Звонарь звонит в настоящие колокола, звонница стоит прямо у сцены. Торжество начинается с благословения — видеопоздравление митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы и слово, сказанное со сцены епископом Игнатием, викарием епархии, настраивают на серьезный лад, на трепетное отношение к великому событию, которое отмечается в зале.

Звучат церковные песнопения, колядки, стихи и песни о Рождестве Христовом. Повторов нет — православная культура богата такими произведениями. На сцену выходили воспитанники воскресных школ из Чебоксар, Новочебоксарска, Канаша, Цивильска, Шумерли, Вурнар, районов Чувашии… Особые номера исполнили и светские коллективы, их не услышишь на других концертах. Ежегодно хор «Туслӑх» (Центр детского творчества «Росток») разучивает специально для елки новую песню, посвященную Рождеству Христову. Хор «Соловушки» (детская музыкальная школа № 5) на этот раз принес к вертепу «Гимн трем святителям», посвященный памяти святых Гурия, Германа и Варсонофия, освятивших строительство Чебоксар, и приобщающий к православной истории города.

Рождественский праздник не обходится без танцев. Есть только одно требование — хореографические композиции должны быть выдержаны в традициях целомудрия. Это касается и костюмов, и танцевальных движений. Однако при этом остается простор для истинной красоты, трогательности, пронзительности и искрометного веселья. Этим всегда отмечены выступления воскресных школ Спасо-Преображенского монастыря и Канашского храма во имя иконы «Всех скорбящих радость», высокопрофессиональные хореографические композиции народного детского ансамбля «Радость» и коллектива «Волжаночка» (Новочебоксарская ДШИ).

Зал замирает, когда на сцену выходят дети с ограниченными возможностями здоровья. Многие из зрителей именно на Рождественской елке впервые слышат слепых музыкантов и чтецов, видят танец в коляске. В финале незрячая девочка Зина Катерова прочитала «Письмо Богу» православного писателя Бориса Ганаго. Его произведения всегда трогают до глубины души, и зритель выходит из зала с размышлениями о собственных добрых делах, которые так важно успеть совершить в рождественские дни.

Не столько развлечь, сколько пробудить мысль и добрые чувства стремятся организаторы этого праздника. Хотя без развлечений не обходится тоже. Есть и хоровод у елки и Рождественского вертепа с песнями и танцами, викториной и конкурсами. Все, казалось бы, как на других детских праздниках. Только вместе с песнями о елочке поют о Рождестве. Программу ведут православные добровольцы, конфеты за правильные ответы раздают «ангелы», а Дед Мороз, сыграв свою роль, спешит в собор, переодевается в стихарь алтарника и приступает к богослужению.

В зале Рождественской елки — всегда особые гости: дети из верующих, многодетных, малообеспеченных семей, сироты, инвалиды. Это тоже традиция Рождества — одарить ближних и нуждающихся.

Святочные мероприятия Чебоксарской епархии проводят православные общественники, работающие «за идею». Главные организаторы — культурно-просветительский центр епархии, благотворительные православные фонды «Милостивая» и «Рождество», среди партнеров — Общественная палата, ЧРОО «Православные добровольцы Чувашии». Организовать праздник непросто, но есть еще одна традиция, требующая не только энтузиазма, но и материальных вложений. Каждый ребенок, пришедший на Рождественскую елку, как зритель, так и юный артист, получает свой сладкий подарок. Средства на их приобретение жертвуют благотворители.

Так все вместе, участники и гости Рождественской елки, приходят со своими дарами к святому вертепу, где лежит Новорожденный Иисус Христос. У каждого подношение свое, но главное — душа, очищенная праздником и его светом.

Зинаида Паршагина

Фото Елены Угаровой: Стихиру и Кондак Рождества исполняют воспитанники воскресной школы Тихвинского Богородицкого женского монастыря г. Цивильска.