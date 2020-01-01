И сквозь пожарищ дым нам виден День Победы…

В январские дни 1945 года казалось, что вся война перенеслась под Будапешт. Практически все содержание сводок Советского Информбюро за первую половину января составляли сообщения о боях под венгерской столицей. Именно оттуда и в эти дни страна услышала уже позабытую фразу: «После упорных боев наши войска оставили…» — 4-й танковый корпус СС прорвал нашу оборону и успешно продвигался к транспортному узлу Бичке в надежде деблокировать окруженную советскими войсками будапештскую группировку немецко-венгерских войск.

Но вера в то, что в новом 1945 году мы не можем не победить, оставалась твердой.

1 января 1945 г., понедельник

Как легко писать и говорить о наградах! Первым из уроженцев Чувашии в 1945 году награду — медаль «За отвагу» — получил командир стрелкового отделения 18-го воздушно-десантного стрелкового полка 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 3-го Украинского фронта гвардии старший сержант Михаил Яковлевич Калаков из Шемуршинского района.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 1 января 1945 г. В течение 1 января на территории Чехословакии наши войска, наступающие в направлении города Лученец, с боями заняли населенные пункты Великие Дравце, Больковце, Нитра, Галша… и железнодорожную станцию Раповце. В районе Будапешта наши войска, продолжая бои по уничтожению окруженной в городе группировки противника, заняли свыше 200 кварталов и железнодорожную станцию Ракош в восточной части города. На других участках фронта существенных изменений не произошло.

2 января 1945 г., вторник

22-летний командир стрелкового взвода из 227-й стрелковой дивизии лейтенант Николай Тихонович Шипеев из деревни Урюмово Красночетайского района погиб в бою в окрестностях Модры-Камень — у одного из самых маленьких городков центральной Словакии. Боевые товарищи похоронили командира на кладбище селения Плахтинцы. Домой сына не дождалась мать Ольга Семеновна Шипеева.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 2 января 1945 г. В течение 2 января в районе Будапешта наши войска вели бои по уничтожению окруженной группировки противника и заняли 232 квартала в восточной части и 63 квартала в западной части города. Юго-восточнее города Комарно наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике. На других участках фронта существенных изменений не произошло. За 1 января наши войска подбили и уничтожили 19 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 4 самолета противника. В районе Будапешта наши войска продолжали вести бои по ликвидации окруженной группировки противника. В восточной части города советские штурмовые группы подавляют узлы вражеской обороны и очищают от немцев квартал за кварталом. Ожесточенные схватки происходят в укрепленных домах, во дворах и в подвалах.

3 января 1945 г., среда

Умер во фронтовом эвакопункте ФЭП-30 командир сабельного взвода 48-го кавалерийского полка лейтенант Михаил Владимирович Долгов из деревни Юманаи Вурнарского района. Во время атаки 29 декабря он получил ранение в грудь, врачи спасти его не смогли. Отважного кавалериста похоронили в могиле № 7 селения Кишечет венгерской области Ноград. Жена Ольга Владимировна Долгова проживала в городе Шумерле по улице Колхозной, дом 32.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 3 января 1945 г. В течение 3 января на территории Чехословакии наши войска, наступающие на город Лученец с востока и юга, овладели населенными пунктами Ождяны, Двойкерестюр, Дола, Пинцина, Сахер, Калонда, Великий и Малый Далев, Парлаг, Рарошмулад, Великие Злевце и железнодорожной станцией Ождяны. В боях за 1 и 2 января в этом районе наши войска взяли в плен 2320 немецких и венгерских солдат и офицеров. В районе Будапешта наши войска продолжали вести бои по уничтожению окруженной группировки противника, в ходе которых заняли 136 кварталов в восточной части и 31 квартал в западной части города. Свой «газетный» 1945 год «Красная Чувашия» начинает с публикации большого списка учителей, награжденных орденами и медалями. Орден Ленина получили двое (учитель, заведующий Аттиковской начальной школой Козловского района Александр Терентьевич Некрасов и учительница начальных классов Янтиковской средней школы Янтиковского района Анастасия Моисеевна Тимофеева), Трудового Красного Знамени — 14, «Знак Почета» — 12. Медалью «За трудовую доблесть» отмечены 20 человек, столько же — медалью «За трудовое отличие». Среди последних нельзя не заметить известную чувашскую писательницу Марфу Трубину. Не обошла газета в этот день и новогоднюю тему. «Торжественно встретила Новый год молодежь г. Чебоксары. Состоялся большой бал-маскарад в городском кинотеатре. В полночь, когда часы пробили «12», секретарь горкома ВЛКСМ тов. Трусова поздравила собравшихся с Новым годом. На вечере с праздничной программой ваыступили артисты Чувашской филармонии. Интересно прошел бал-маскарад в новогоднюю ночь на заводе, где главным инженером тов. Якунин. С концертной программой выступали коллективы художественной самодеятельности. Вчера здесь состоялась елка для детей рабочих и инженерно-технических работников, где были вручены новогодние подарки. Весело прошла новогодняя елка в детском саду завода. Радостно встретили Новый год учащиеся Цивильской средней школы. 31 декабря ночью зажглась елка разноцветными огнями. Ученикам были розданы угощения и праздничные подарки».

4 января 1945 г., четверг

Под вражеским артобстрелом погиб рядовой 44-го отдельного рабочего батальона Андрей Трофимович Дерюжин. Похоронили бывшего колхозника в местечке Войноды Лепайского уезда Латвии. В родной деревне Большие Атмени Красночетайского района его не дождалась жена Степаниада Петровна Дерюжина.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 4 января 1945 г. В течение 4 января в районе Будапешта наши войска, продолжая бои по очищению города от противника, заняли 277 кварталов. Одновременно северо-западнее Будапешта наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника, стремящегося, несмотря на большие потери, прорваться на помощь к своей окруженной в городе Будапеште группировке. В боях за 3 января в этом районе наши войска подбили и уничтожили 78 немецких танков и взяли в плен 1162 немецких и венгерских солдат и офицеров. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии в районе северо-западнее Будапешта сбито 58 самолетов противника.

5 января 1945 г., пятница

Стрелок взвода пешей разведки 20-го стрелкового полка 37-й стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта красноармеец Павел Петрович Лезин из Мариинского Посада с группой разведчиков участвовал во взятии «языка», проявив при этом смелость и отвагу. В результате был пленен командир взвода разведки противника обер-фельдфебель. Медалью «За отвагу» за этот подвиг его наградят уже 9 января.

Медаль «За боевые заслуги» в этот день получил красноармеец топослужбы топовычислительного взвода управления 26-го гвардейского минометного полка Алексей Степанович Романов из Красночетайского района за точное выполнение 24 октября 1944 года под огнем противника привязки огневых позиций дивизионов.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 5 января 1945 г. В течение 5 января в районе Будапешта наши войска вели бои по уничтожению окруженной в городе группировки противника и заняли 233 квартала. В ходе уличных боев 4 января взяли в плен 2400 немецких и венгерских солдат и офицеров. Северо-западнее Будапешта наши войска успешно отбили ряд сильных атак пехоты и танков противника, пытавшегося пробиться к Будапешту. В боях за 4 января в этом районе подбили и уничтожили 51 немецкий танк. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии в районе северо-западнее Будапешта сбито 29 самолетов противника. «Хлеб — в фонд Красной Армии» — призывает «Красная Чувашия» во 2-м номере за 1945 год. В качестве положительного примера помещает сообщение В. Чигаркина из Ишлей: «Мой муж и сын находятся на фронте. Дома — малолетние дети. Но мне совестно оставаться в стороне от других, и я тоже из своего запаса дам Красной Армии полтора пуда хлеба, — заявила на собрании колхозников рядовая колхозница колхоза «Большевик» Елена Григорьевская».

6 января 1945 г., суббота

Приказом по 27-му гвардейскому минометному полку медалью «За боевые заслуги» отмечен телефонист взвода управления 1-го дивизиона Самуил Маркович Верхолаз из Чебоксарского района. Он в декабрьских боях под огнем противника не раз устранял порывы телефонной линии между командным пунктом и огневыми позициями, благодаря чему дивизион успешно отразил около десятка вражеских контратак.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 6 января 1945 г. В течение 6 января в районе Будапешта наши войска, продолжая бои по уничтожению окруженной группировки противника, заняли 173 квартала. В боях за 5 января в городе Будапеште взяли в плен 1630 немецких и венгерских солдат и офицеров. Северо-западнее Будапешта отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике.

7 января 1945 г., воскресенье

В разгаре боев с танками 4-го танкового корпуса СС у транспортного узла Бичке (область Фейер, Венгрия) пропал без вести телефонист 100-го артиллерийского полка 93-й стрелковой дивизии рядовой Василий Петрович Гулимов. В деревне Мыслец Шумерлинского района осталась вдовой его жена Антонина Трофимовна.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 7 января 1945 г. В течение 7 января в районе Будапешта наши войска вели бои по очищению города от противника и заняли 116 кварталов. Северо-западнее и западнее Будапешта отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника, стремящегося, несмотря на большие потери, прорваться к Будапешту. После упорных боев оставили город Естергом. На северном берегу Дуная севернее города Естергом наши войска, сломив сопротивление противника, продвинулись к западу от реки Грон более чем на 20 километров, заняв при этом крупные населенные пункты Камендин, Либад, Бела, Мужла, Кебелкут, Баторове Кеси, Буч, Карва, Мадар. В этом районе за 6 января взяли в плен 1300 солдат и офицеров противника, захватили 54 танка и 28 орудий.

8 января 1945 г., понедельник

Погиб в бою пом. командира взвода разведки 109-й отдельной гвардейской разведывательной роты 18-й гвардейской стрелковой дивизии младший сержант Василий Данилович Карпунин из деревни Большие Алгаши Шумерлинского района. Первично был захоронен около дома № 8 на улице венгерского селения Зуглигет (область Пешт-Пилис-Шолт-Кишкун). Любимого сына домой не дождалась мать Татьяна Яковлевна Карпунина.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 8 января 1945 г. В течение 8 января в районе Будапешта наши войска, уничтожая группировку противника, окруженную в городе, заняли 130 кварталов. Северо-западнее и западнее Будапешта атаки крупных сил пехоты и танков противника отбивались нашими войсками. За 7 января в этом районе подбито и уничтожено 90 немецких танков. На северном берегу Дуная восточнее города Комарно нашими войсками с боями заняты населенные пункты Дива, Шаркан, Шробарова, Марселова, Моча, Виртхова Пустатина, Рарвань. В боях за 7 января в этом районе наши войска взяли в плен 1520 солдат и офицеров противника.

9 января 1945 г., вторник

«Смело и решительно шел в первых рядах атакующих и своим мужеством и бесстрашием увлек других бойцов вперед», — это про автоматчика мотоциклетного батальона 4-го гвардейского отдельного мотоциклетного полка гвардии рядового Сергея Никифоровича Шамбулина из Комсомольского района. За свой подвиг он в этот день был награжден медалью «За боевые заслуги».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 9 января 1945 г. В течение 9 января в районе Будапешта наши войска продолжали бои по уничтожению окруженной в городе группировки противника и, сжимая кольцо окружения, заняли главный ипподром (превращенный немцами в аэродром), городской парк Кеплигет, нефтеперегонный завод, машиностроительный (танкостроительный) завод «Гофхер Шранц», городской район Пештсентэржэбет и очищали от противника городской район Кишпешт. За день боя наши войска заняли в городе более 350 кварталов. Северо-западнее и западнее Будапешта успешно отбивали атаки пехоты и танков противника. В боях за 8 января в этом районе подбито и уничтожено 60 немецких танков. На северном берегу Дуная северо-восточнее и восточнее города Комарно наши войска, продолжая наступление, овладели крупными населенными пунктами Солидины, Новая Дяла, Святой Петер, Хетин, Кратке Кеси, Ижа. За 8 января в этом районе взяли в плен более 1000 солдат и офицеров противника. На других участках фронта существенных изменений не произошло. В газете «Красная Чувашия» опубликована статья директора Чувашского трахоматозного института А. Шульпенковой «За полную ликвидацию трахомы в Чувашии». Она рассказывает, что здравоохранение республики и в трудные годы войны добивается успеха в снижении заболеваемости этой заразной болезнью, делится опытом работы: «Существенную помощь оказывают глазные отряды, посылаемые Чувашским трахоматозным институтом в районы. Деятельность этих отрядов простирается от работы на трахоматозных пунктах до производства глазных операций в участковых и районных больницах».

10 января 1945 г., среда

С этого дня потеряла связь с сыном Гаврилом Тимофеевичем Шемякиным Матрена Дмитриева из деревни Янгличи Канашского района. Обратный адрес в последнем письме сына — полевая почта № 03694 — принадлежит 18-му стрелковому корпусу (4-е формирование), который вел ожесточенные бои в районе Будапешта. В этих боях он и пропал без вести. Информация в Книге памяти ЧР о гибели Шемякина Г.Т. в 1942 г., вероятно, ошибочна, тем более что Шемякин Г.Т. был призван только в 1944 г.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 10 января 1945 г. В течение 10 января северо-восточнее города Kомарно наши войска с боями заняли населенные пункты Биня, Барт, Нова Вьеска, Пербете, Старая Дяла, Мартош и железнодорожные станции Нова Вьеска, Старая Дяла, Хетин, Комарно-Тэгельня (2 километра северо-восточнее города Комарно). За 9 января в этом районе взяли в плен более 800 немецких солдат и офицеров. В Будапеште, сжимая кольцо окружения немецко-венгерской группировки, с боями заняли городские районы Капосташмедьер, Уйпешт, Ракошпа-Лота, Палотауйфалу, Пештуйхель, Кишпешт, Кошутфалва, крупный заводской район Чепель и остров Обудай с судостроительными верфями. За день боя нашими войсками занято в городе свыше тысячи кварталов. В боях в районе города Будапешта за 9 января взято в плен более 3000 немецких и венгерских солдат и офицеров. Северо-западнее и западнее Будапешта атаки пехоты и танков противника успешно отбивались нашими войсками. За 9 января в этом районе подбито и уничтожено 40 немецких танков.

11 января 1945 г., четверг

В венгерской области Фейер погиб еще один наш земляк — рядовой Петр Андреевич Андреев из села Советское Ядринского района. Орудийного номера 42-й отдельной истребительной противотанковой артиллерийской бригады РГК рядового Андреева похоронили в селе Займор. Дома его не дождался отец Андрей Семенович Семенов.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 11 января 1945 г. В течение 11 января в районе Будапешта наши войска, продолжая бои по уничтожению окруженной в городе группировки противника, овладели городским районом Андьалфелд, железнодорожной станцией Ракоши, казармами «Пальффи» и «Андраши», железнодорожной товарной станцией, машиностроительным заводом «Ганц Данубе», заняв при этом 150 кварталов. За 10 января в городе Будапеште взято в плен более 1000 немецких и венгерских солдат и офицеров. Северо-западнее и западнее Будапешта наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери.

12 января 1945 г., пятница

Вряд ли сегодня можно разыскать могилу уроженца деревни Кудеснеры Урмарского района красноармейца Данила Сергеевича Сергеева по этому описанию: Венгрия, варм. Пешт-Пилис-Шолт-Кишкун, Уйпешт, коорд. 7056, карта 1:100000, южная окраина 4 фабрики. Саперу 60-й инженерно-саперной бригады до Победы оставалось менее 4 месяцев. Дома мужа ждала жена Анна (?) Николаевна Николаева.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 12 января 1945 г. В течение 12 января в Будапеште наши войска, сжимая кольцо окружения немецко-венгерской группировки, овладели городским парком Варошлмгет, городским кладбищем Керепеши, нефтеочистительным заводом, оружейным заводом, заводом удобрений, заняв при этом 135 кварталов. За 11 января в Будапеште взяли в плен 1270 немецких и венгерских солдат и офицеров. На железнодорожной товарной станции захвачены 5100 вагонов и 31 паровоз.

Северо-западнее и западнее Будапешта атаки пехоты и танков противника отбивались нашими войсками. За 11 января в этом районе подбито и уничтожено 67 немецких танков и сбито 6 самолетов противника. На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного значения. В этот день «Красная Чувашия» опубликовала объявление Чебоксарского филиала «Энерготрансучтекстиль». Оно интересно не столько загадочным названием, сколько своим содержанием. Филиал приглашал на переподготовку шоферов-водителей газогенераторных машин. Сегодня не все, особенно молодежь, представляют, что большинство машин и тракторов в республике в войну работало не на бензине или солярке, а на газе, вырабатываемом газогенератором. Газогенератор устанавливался на самой машине. В качестве топлива использовалось все, что горело: дрова, уголь, торф…

Ведущий рубрики Евгений Шумилов

Фото pravoslavie.ru: Колонна советских солдат на улицах Будапешта.