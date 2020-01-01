«Смотр всех видов самодеятельного искусства…» Чебоксары, 1932 год

…У нее были разные названия: Всечувашская олимпиада искусств, олимпиада искусств художественной самодеятельности, олимпиада чувашского народ-ного искусства, республиканская олимпиада искусств Чувашской АССР. Цель? Газета «Красная Чувашия» (предшественница газеты «Советская Чувашия») 2 июля 1932 г. писала: «Всечувашская олимпиада искусств, приурочиваемая к 12-летию автономии Чувашии, имеет своей целью смотр всех видов низового самодеятельного искусства, в итоге чего низовое самодеятельное искусство должно получить новую зарядку для своего развития».

Зал музыкального техникума, Дом колхозника, Государственный чувашский театр, рабочий клуб, зал Народного комиссариата юстиции, эстрадная площадка в саду имени Н.К. Крупской 6–7 июля 1932 г. приняли творческие коллективы 15 районов в составе 12 хоровых кружков, 5 ансамблей малых форм, 2 драмкружков, 6 струнных оркестров, одного шумового оркестра и нескольких десятков отдельных исполнителей (гусляров, скрипачей, гармонистов, певцов, плясунов и так далее).

Одно из ярких впечатлений, отраженных в газетном репортаже: «Зал дома колхозника. На сцене играет на гармонике тринадцатилетний гармонист чувашские национальные напевы. Играет серьезно, в такт напеву постукивая ногой, раскачиваясь всем туловищем. Гармонист закончил бодрой плясовой музыкой. Гром аплодисментов — законная похвала

юному гармонисту». Наряду с этим в олимпиаде принимали участие профессиональные силы: симфонический оркестр, духовой оркестр, чувашский хор, чувашская труппа, композиторы, солисты, художники, писатели. Кроме того, во время олимпиады функционировала художественная выставка со следующими отделами: профессиональное искусство, самодеятельное искусство, чувашское бытовое искусство, кустарно-промышленное искусство, школьный отдел и фотоотдел.

Газета «Красная Чувашия» в номере за 8 июля 1932 г. писала, что «все районы Чувашии дали на олимпиаду лучших представителей своего самодеятельного искусства, лучших работников культурного фронта», а еще спустя два дня подытожила окончательно: «Колхозная масса из своей среды выдвинула не один десяток талантливых дирижеров, композиторов, руководителей струнных оркестров, режиссеров, артистов, певцов и декламаторов. Репертуар колхозных хоров в своем подавляющем большинстве состоит из народных песен, музыкально оформленных собственными композиторами, создавшими не одну ценнейшую массовую колхозную песню».

Удачный первый опыт был воспроизведен еще раз три года спустя. В августе 1935 г. к 15-летию автономии проведена вторая олимпиада искусств. О размахе народного творчества можно судить по соотношению участников: от всех районов республики были направлены делегации общим числом более 1300 человек, что в два раза превысило суммарную цифру первой олимпиады. Вырос и качественный уровень исполнителей. Немало этому способствовали более серьезные условия подготовки с привлечением к руководству коллективами целого ряда профессионалов. Таких, к примеру, как композитор Анатолий Тогаев.

Федор Козлов

Фото из фондов Государственного исторического архива Чувашской Республики: Первая республиканская олимпиада искусств Чувашской АССР. 7 июля 1932 г.