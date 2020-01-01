Злостный «алиментщик» приговорен к семи месяцам колонии строго режима

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Родители, не желающие содержать своих детей, кажется, не очень робеют перед грядущим административным наказанием, хотя оно тоже в «копеечку» обходится. А вот когда уголовным делом запахнет, могут и в бега податься…

Дознаватель отдела судебных приставов по исполнению документов о взыскании алиментных платежей по Чебоксарам в конце мая 2019 года возбудил уголовное дело в отношении 47-летнего горожанина, который накопил около 500 тыс. рублей задолженности по алиментным платежам на содержание своего 17-летнего сына. Даже после привлечения к административной ответственности должник продолжал уклоняться от алиментных обязательств.

Длительное время он скрывался, что затрудняло производство следственных действий. По этой причине мужчину объявили в розыск. Судебные приставы специализированного отдела оперативного дежурства Управления ФССП по республике обнаружили неплательщика у сожительницы, где он скрывался от органов предварительного расследования. Московский районный суд Чебоксар приговорил папашу-беглеца к семи месяцам колонии строгого режима. Должник с таким наказанием не согласился и обжаловал приговор в вышестоящую инстанцию, однако ничего не добился — решение оставлено без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения.

Один из неплательщиков алиментов не желал работать, но его заставили. Прокуратура Ибресинского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя, который без уважительных причин не платил алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. В судебном заседании установлено, что общая задолженность по алиментам составляет около 900 тыс. рублей. Ранее в том же году мужчина уже привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов, ему было назначено наказание в виде 30 часов обязательных работ, которые он отработал.

В то же время, имея возможность по возрасту и состоянию здоровья устроиться на оплачиваемую работу, должник никаких действий для этого не предпринимал. Как и для постановки на учет в качестве безработного в Центр занятости населения. На этот раз суд приговорил злостного неплательщика к исправительным работам на шесть месяцев с ежемесячным удержанием в доход государства 10% заработка.

Опубликовано: 14 января 2020 г.


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