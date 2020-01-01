Четыре учебных заведения Чувашии вошли в ТОП-500 России

Колледжи и техникумы республики вошли в российский рейтинг ТОП-500. Данные о результатах мониторинга качества подготовки кадров по итогам прошлого года опубликовало Министерство просвещения страны.

В рейтинге — четыре профессиональные образовательные организации из Чувашии. Это Канашский транспортно-энергетический техникум, Цивильский аграрно-технологический техникум, Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции Минобразования Чувашии и Алатырский филиал Самарского государственного университета путей сообщения, сообщают в Министерстве образования и молодежной политики Чувашии.

Также по результатам мониторинга выделены ТОП-10 региона по качеству подготовки специалистов среднего звена. В перечень вошли техникумы и колледжи в Чебоксарах, Канаше, Новочебоксарске, Цивильске и Алатыре.