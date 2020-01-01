Прокурор призвал глав сельских поселений к ответу

Чебоксарский районный суд рассмотрел сразу несколько прокурорских исков, где ответчиками проходили администрации сельских поселений.

К примеру, чебоксарская межрайонная природоохранная прокуратура призвала к ответу администрацию Синьял-Покровского сельского поселения, которая не торопилась определить гарантирующую организацию для централизованной системы водоотведения и водоснабжения. А это — неисполнение экологического законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Схема водоснабжения Синьял-Покровского сельского поселения утверждена постановлением администрации от декабря 2014 года. Согласно ей централизованная система водоотведения имеется в деревне Пархикасы, протяженность канализационной сети составляет 1270 метров, за 2018 год объем отведенных сточных вод составил 8102 кубометра. При этом установлено, что на территории поселения до настоящего времени для централизованной системы водоотведения не определена гарантирующая организация, что препятствует соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства при сбросах сточных вод в водный объект.

Суд обязал администрацию поселения в течение года со дня вступления судебного решения в законную силу определить гарантирующую организацию для каждой централизованной системы водоотведения на территории поселения и установить зоны ее деятельности.

Аналогичные требования природоохранная прокуратура предъявила к администрации Сирмапосинского сельского поселения. Здесь тоже не оказалось гарантирующей организации для централизованной системы водоотведения и водоснабжения. Для обеспечения жителей поселения водой задействованы восемь скважин, протяженность водопроводной сети через семь деревень составляет порядка 27 километров.

На территории поселения также имеется централизованное водоотведение между двумя деревнями с километровой протяженностью канализационной сети. Сброс сточных вод осуществляется в реку Рыкша. Поскольку нет гарантирующей организации, сложно контролировать лицензионные требования в отношении участков недр, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения поселения, это же препятствует соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства при эксплуатации источников водоснабжения и при сбросах сточных вод в реку. Суд и в этом случае обязал администрацию определить гарантирующую организацию и установить зоны ее деятельности.

Бездействием названа и «забывчивость» администрации Шинерпосинского сельского поселения, не исполнившего обязанность по отображению на карте градостроительного зонирования границ зон с особыми условиями использования территорий. Документы градостроительного зонирования утверждены в январе 2017 года решением депутатского собрания. Однако на его карте в составе правил землепользования отображен только один пояс зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Отсутствие на карте зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, может повлечь их неправомерное занятие и использование.

Суд дал поселению полгода, чтобы исправить ситуацию.