Участники программы «Земский учитель» получат миллион

С 1 января в Чувашии, как и во всех российских регионах, стартовала программа «Земский учитель».
Педагогам, переехавшим на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, будет выплачиваться единовременная компенсационная выплата в размере одного миллиона рублей — с условием, что проработают они на новом месте не менее пяти лет со дня заключения договора.
Участниками программы «Земский учитель» могут стать учителя в возрасте до 55 лет. Для участия необходимо подать заявку на вакантную должность «учитель» в образовательную организацию из перечня вакантных должностей на портале «Земский учитель» и предоставить пакет документов для конкурсного отбора претендентов региональному оператору (у нас им является республиканский институт образования Минобразования Чувашии). Прием заявок начался с 10 января и продлится по 15 апреля этого года включительно.
Как сообщают в Минобразования республики, от Чувашии в общероссийский банк данных вошли четыре вакансии – две из них в Шумерле, и две – в Моргаушском районе, в селах Юнга и Тораево. В Шумерле , в частности, ждут учителей физики и английского языка, а еще два преподавателя английского могут стать земскими учителями в Моргаушском районе.
КСТАТИ
Программа «Земский учитель» инициирована Президентом России Владимиром Путиным и озвучена как один из действенных механизмов поддержки педагогического сообщества в феврале 2019 года в рамках ежегодного Послания Федеральному Собранию. В федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию программы «Земский учитель» предусмотрено более 1653,33 млн рублей. Планируется, что участие в программе за эти три года примут около 4,5 тысячи учителей.