Участники программы «Земский учитель» получат миллион

С 1 января в Чувашии, как и во всех российских регионах, стартовала программа «Земский учитель».

Педагогам, переехавшим на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, будет выплачиваться единовременная компенсационная выплата в размере одного миллиона рублей — с условием, что проработают они на новом месте не менее пяти лет со дня заключения договора.

Участниками программы «Земский учитель» могут стать учителя в возрасте до 55 лет. Для участия необходимо подать заявку на вакантную должность «учитель» в образовательную организацию из перечня вакантных должностей на портале «Земский учитель» и предоставить пакет документов для конкурсного отбора претендентов региональному оператору (у нас им является республиканский институт образования Минобразования Чувашии). Прием заявок начался с 10 января и продлится по 15 апреля этого года включительно.

Как сообщают в Минобразования республики, от Чувашии в общероссийский банк данных вошли четыре вакансии – две из них в Шумерле, и две – в Моргаушском районе, в селах Юнга и Тораево. В Шумерле , в частности, ждут учителей физики и английского языка, а еще два преподавателя английского могут стать земскими учителями в Моргаушском районе.