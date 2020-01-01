«Т Плюс» помогла особенным детям Чувашии осуществить мечты

Компания «Т Плюс» в декабре 2019 года оказала финансовую поддержку восьми благотворительным мероприятиям для детей Чувашии с ограниченными возможностями здоровья.

В Чебоксарах на базе Реабилитационного центра для детей были организованы пять театрализованных новогодних представлений. Их участниками стали порядка 300 юных жителей региона. Встреча друг с другом, общение и положительные эмоции являются для детей частью восстановительного лечения и адаптации к окружающему миру.

Вместе с любимыми сказочными персонажами — Дедом Морозом, Снегурочкой, Старухой Шапокляк, Крыской Лариской, снеговиком и Котом Базилио — ребята пели, танцевали, водили хороводы и рассказывали стихи. Нашлось место и для множества увлекательных и веселых игр, конкурсов. В завершение встречи каждый ребенок получил от энергетиков большой сладкий подарок.

Еще одна сказка «В поисках Синей птицы» состоялась в Театре оперы и балета г. Чебоксары и собрала более 120 семей с детьми, нуждающимися в паллиативной помощи. Все ребята — подопечные фонда им. Ани Чижовой. Для них было дано необычное представление: так как часть детей слабовидящие, был устроен театр запахов и звуков. Каждый ребенок мог сам стать героем сказки и помочь Добру восторжествовать.

Также в преддверии Нового года филиал Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» провел на Чебоксарской ТЭЦ-2 благотворительную ярмарку «Тепло наших сердец». Мероприятие было организовано в сотрудничестве с благотворительным фондом «Это чудо».

Целью ярмарки стал сбор средств для подопечных фонда, проживающих в Чувашии и нуждающихся в лечении сложных заболеваний. Посетителям были предложены сувениры и поделки, выполненные как подопечными фонда, так и работниками энергокомпании. По итогам проведения ярмарки было собрано около 23 тыс. рублей. Денежные средства были направлены на нужды ребят.

Кроме того, в сотрудничестве с фондом «Это чудо» в текущем месяце компанией было поддержано проведение в Чувашской Республике первого открытого турнира по следж-хоккею для детей с ограниченными возможностями «Импульс развития». Участие в соревнованиях приняли спортивные команды из Чувашии, Саратовской и Кировской областей, для которых прошедшие игры стали еще одной возможностью раскрыть свои таланты и сделать шаг вперед, к новым достижениям.

«Проведение благотворительных мероприятий для энергетиков «Т Плюс» является традицией. При этом основное направление благотворительной и спонсорской деятельности компании — это забота о тех, кто в ней особо нуждается: подрастающем поколении, людях преклонного возраста, а также тех, кто имеет проблемы со здоровьем», — отметил директор филиала Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» Сергей Ушаков.