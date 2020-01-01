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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

СЕРГЕЙ ФЕДОРЧУК
министр образования Новосибирской области

«На первом этапе внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей перед муниципалитетами стоит задача провести анализ ресурсной базы, рисков и имеющихся проблем. Необходимо активно использовать Навигатор дополнительного образования детей как один из инструментов персонифицированного финансирования. К 2024 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» регион должен выйти на показатель 80-процентного охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет сертификатами персонифицированного финансирования. Сегодня модель уже запущена в 42 регионах России. В 2019 году выдано более 2,2 миллиона сертификатов. В лидерах по реализации — Адыгея, Алтай, Карелия, Чувашия, Белгородская, Ленинградская, Московская и Самарская области».

Опубликовано: 10 января 2020 г.


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