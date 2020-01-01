Из Чебоксар в Новочебоксарск теперь можно доехать на троллейбусе

Маршрут номер «сто»

Старожилы обоих городов помнят, что о троллейбусном сообщении между ними мечтали много лет. Но чтобы проложить линию под проводами высокого напряжения, идущими от Чебоксарской ГЭС, требовалась особая защита, стоимость которой делала маршрут нерентабельным.

И вот в год 100-летия образования Чувашской автономной области мечта стала реальностью. Главная особенность нового вида электрического транспорта, который еще называют электробусами, заключается в большем запасе автономного хода — до 30-40 километров.

Первые «регулярные» троллейбусы начнут курсировать по символичному маршруту №100 Чебоксары — Новочебоксарск с 13 января, а вчера состоялся пробный рейс из столицы республики. В нем принял участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев, а также журналисты, депутат Государственной Думы России Леонид Черкесов, глава Чебоксар Евгений Кадышев и глава Новочебоксарска Олег Матвеев.

«В свои студенческие годы я чаще ездил на троллейбусах, чем на автобусах, — рассказал во время поездки журналистам Михаил Игнатьев. — По статистике, сегодня 60% жителей города Чебоксары пользуются троллейбусами. Это самый экологичный, самый конкурентоспособный городской транспорт. Открытие нового маршрута между Чебоксарами и Новочебоксарском создаст дополнительные возможности для перевозок пассажиров общественным транспортом. Тем более что новые троллейбусы — очень комфортабельные».

Ежедневно в рейс будут отправляться четыре машины. Из Чебоксар первые пассажиры смогут выехать в 6 часов 7 минут с остановки Красная площадь, из Новочебоксарска — с остановки Библиотека — в 6 часов 50 минут. Троллейбусы будут ходить до семи вечера, с более точным расписанием можно ознакомиться на сайте республиканского Минтранса. Сотрудники министерства считают, что по утрам в час пик, когда интервал между отправлением будет 13 минут, электробусы значительно облегчат жизнь новочебоксарцам, которые едут на работу и учебу. Ведь в салон помещается сразу «четыре маршрутки».

Троллейбус-электробус вела Наталья Гайдамах. Ее водительский стаж уже 16 лет. До того, как сесть за руль троллейбуса, Наталья окончила исторический факультет ЧГУ имени И.Н. Ульянова и преподавала в школе. Но затем поняла, что ей больше нравится быть в дороге. Наталья водила не только троллейбусы, но и автобусы по улицам двух столиц: Чебоксар и Москвы. В Москве ей очень нравилось, но любовь к родному городу победила. Тем более что растить детей, а их у нее четверо, в Чувашии спокойнее.

Наталья выходила из электробуса, чтобы снять «рога» на остановке МАДИ, после чего машина шла на автономном ходу. По Новочебоксарску электробус ехал на автономном ходу. На обратном пути она подключила троллеи к проводам на той же остановке. Всего на маршруте 23 остановочных пункта, 16 — в Чебоксарах и семь — в Новочебоксарске.

КСТАТИ Появление на наших улицах электробусов стало возможным благодаря договоренностям Главы республики Михаила Игнатьева с министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом на форуме «Транспортная неделя 2019», проходившем под эгидой Правительства Российской Федерации. Но это еще не все. По словам Михаила Васильевича, Чувашия получит федеральные средства на приобретение 100 новых троллейбусов для Чебоксар и Новочебоксарска. В Новочебоксарске троллейбусный парк сильно устарел, а благодаря реализации индивидуальной программы социально-экономического развития 20 из имеющихся 36 машин будут заменены. Остальные троллейбусы и электробусы будут «бегать» по улицам Чебоксар, парк электрического транспорта здесь тоже изношен и его надо обновлять.

Троллейбусы очень комфортабельны: оборудованы тремя обогревателями для зимнего времени, а летом будут включаться кондиционеры. За обстановкой в салоне следят шесть камер — если вдруг кому-то станет плохо, водитель сразу же примет меры. При этом стоимость таких машин вовсе не заоблачная. Вернее, республика на каждой из них сэкономила значительную сумму. Если учесть, что один троллейбус стоит около 23 млн рублей, а их удалось купить с учетом федеральной помощи за 12, то легко посчитать, что на закупку новых машин с увеличенным автономным ходом потратили практически столько же, сколько на обычные троллейбусы. И поэтому в планах поставить на маршрут 14 электробусов производства Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. Как только это случится, маршрут планируется удлинить, чтобы можно было без пересадок проехать от Сокола в Новочебоксарске до улицы Университетской в столице республики.

Нельзя не упомянуть и про стоимость проезда в новом виде транспорта. По Чебоксарам пассажиры смогут ездить, предъявив проездной билет. Все остальные потратят на поездку в черте города, как Чебоксар, так и Новочебоксарска, 20 рублей при безналичном расчете. За наличные деньги билет будет дороже на два рубля. Стоимость междугородного переезда по безналу будет 25 рублей, за наличные — 26.

Фото Олега Мальцева