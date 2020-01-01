В новогодние праздники горели дома и торговые павильоны

Первый пожар 2020 года вспыхнул в новогоднюю ночь в торговых павильонах вещевого рынка по улице Гладкова в Чебоксарах.

Начался он в половине второго ночи 1 января. Площадь возгорания составила около 450 квадратных метров, огнём уничтожено 16 торговых павильонов, повреждена внутренняя отделка соседних торговых точек. В ликвидации огненного ЧП было задействовано 8 пожарных автоцистерн, говорится на сайте Управления МЧС по Чувашии. Погибших и пострадавших от огня во время пожара нет. Как сообщили вчера корреспонденту «СЧ» в пресс-службе Управления МЧС по Чувашии, причины возгорания пока выясняются.

Еще один пожар случился в Чебоксарах 5 января. Из-за короткого замыкания электрической проводки пламя вспыхнуло в одной из квартир, расположенных на пятом этаже дома № 74 корп. 1 по улице Мичмана Павлова. Подъезд был настолько задымлен, что потребовалась эвакуация жильцов дома – спасатели вывели на свежий воздух 15 человек. Отравление продуктами горения получила семья, проживающая на восьмом этаже. По данным Минздрава республики, в городскую детскую клиническую больницу с подозрением на отравление продуктами горения были доставлены две девочки, 2014 и 2019 годов рождения, а в БСМП – двое взрослых.

В этот же вечер неосторожность при курении стала причиной трагедии в деревне Тегешево Урмарского района. Пожар произошел в одном из жилых домов. Погиб 63-летний сельчанин.