Глава Чувашии с супругой приняли участие в Рождественском богослужении

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Михаил Игнатьев с супругой Ларисой Юрьевной приняли участие в Рождественском богослужении в Покровско-Татианинском соборе города Чебоксары. Божественную литургию совершил Глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава.

На праздничном богослужении присутствовали депутат Госдумы РФ Леонид Черкесов, заместитель Председателя Кабинета Министров республики – Руководитель Администрации Главы Чувашии Юрий Васильев, заместитель Председателя Кабинета Министров республики – министр здравоохранения Владимир Викторов, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Константин Яковлев. Михаил Игнатьев поздравил митрополита Варнаву, служителей храма и прихожан с Рождеством Христовым, пожелал здоровья, благополучия и семейного счастья.

Прямая трансляция богослужения велась в эфире Национальной телерадиокомпании Чувашии, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.

Опубликовано: 7 января 2020 г.


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