В Чувашии подвели итоги Года театра

На вчерашней еженедельной правительственной планерке, которую провел премьер-министр Иван Моторин, подведены итоги Года театра в Чувашии.

Как отметил министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Константин Яковлев, благодаря поддержке Главы республик Михаила Игнатьева, в рамках реализации национального проекта «Культура» осуществлены крупные значимые мероприятия, акции и проекты в области театрального искусства. Особое внимание в Год театра уделялось ремонту и реставрации театральных зданий, укреплению материально-технической базы. В 2019 году репертуар театров пополнился 37 новыми постановками и восстановленными спектаклями.

На планерке также подведены предварительные итоги реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Генеральный директор Республиканского фонда капитального ремонта многоквартирных домов Вячеслав Долгов сообщил, что для 172 тыс. человек уже улучшены условия проживания более чем в 1600 домах общей площадью 3,6 млн кв. метров. Реализация программы капремонта затронула каждый третий дом в республике. Для каждого пятого жителя многоквартирных домов улучшены условия проживания. Уровень собираемости взносов за 2019 год составил 95,4%. Задолженность по ним сократилась на 7% по сравнению с декабрем 2018 года.