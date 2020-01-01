Поздравления с наступающим 2020 годом

Уважаемые жители Приволжского федерального округа, дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Время перед Новым годом — особенное. Мы прощаем старые обиды, делимся своим теплом с теми, кто рядом, чтобы перешагнуть порог года с чистым сердцем и верой в лучшее.

Мы мечтаем и строим планы. Мы готовы начать с чистого листа и обещаем себе становиться лучше.

Уходящий год для нашего округа был очень насыщенным. Открылись новые производства, строились детские сады, дома, школы, больницы, новые дороги. Эта работа будет продолжаться и в 2020 году, ведь цель национальных проектов — реальное улучшение нашей жизни, жизни каждого человека.

Уверен, что вместе у нас все получится, потому что в Приволжье живут активные, трудолюбивые, творческие и талантливые люди. Искренне благодарю жителей округа за любовь к родной земле и хорошую работу.

Следующий год для нас особенный. Мы будем отмечать 75-летие Великой Победы. И мы сделаем это достойно, ведь и для нас, и для новых поколений очень важна память о героях.

Дорогие друзья!

Пусть в наступающем году в ваших домах царят согласие и любовь. Пусть Новый год принесет радость и счастье. Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким! Успехов и процветания каждому региону Приволжского федерального округа и нашей Родине!

С Новым годом!

Игорь Комаров,

полномочный представитель Президента РФ в ПФО

Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Новый год — это время подводить итоги и строить планы на будущее, пора новых надежд и мечтаний. Новый год — самый долгожданный, любимый взрослыми и детьми праздник, который дарит нам счастье, надежду на будущее.

Грядущий год открывает нам новые возможности и перспективы. Пусть в новом году осуществится все задуманное, а каждый новый день приносит радость и вдохновение. Мы вступаем в Новый год с самым прекрасным настроением, с самыми добрыми пожеланиями и светлыми чувствами.

От всей души желаю вам и вашим близким праздничного настроения, крепкого здоровья, удачи и неиссякаемой энергии. Пусть счастье и удача войдут в ваш дом. Любви, мира и взаимопонимания!

Леонид Черкесов,

депутат Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации

Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым, 2020, годом и Рождеством Христовым.

Уходит в историю еще один год второго десятилетия XXI века. Для нашего Отечества — России — и родной Чувашии он стал очередным этапом дальнейшего движения вперед.

В целом успешно развиваются экономика и социальная сфера, и на этой основе неуклонно растет качество жизни народа. Возросла оборонная мощь страны, продолжает укрепляться ее международное положение.

Вот почему мы, россияне, гордимся своей державой и уверенно смотрим в будущее. Мы знаем, что для всех нас она станет еще лучше и благополучнее.

От души желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, силы духа, дальнейших удач и успехов во всех добрых делах и начинаниях.

Пусть Новый год принесет много счастья и радости, сбудутся ваши светлые мечты и надежды.

Николай Малов,

депутат Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации

Уважаемые жители республики!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Уходящий год стал особенным для каждого чебоксарца. Пусть в наших сердцах на долгие годы сохранится память о 550-летии Чебоксар и греет теплыми воспоминаниями. Новый год и Рождество — это волшебные праздники, которые объединяют людей общим настроением, эмоциями и теплом семейного очага.

Желаю вам, вашим родным и близким доброго здоровья, счастья и благополучия! Пусть в любую погоду вас согревают теплота, любовь и забота близких людей!

С уважением

Виктор Горбунов,

заместитель главы города Чебоксары,

генеральный директор ООО «ОЖДХ»

Дорогие друзья!

Примите мои самые искренние поздравления с Новым годом! В Новый год мы все верим в чудеса. Перед нами открывается еще одна новая страница в жизни. Мы вступаем в Новый год с самым прекрасным настроением, с самыми добрыми пожеланиями и светлыми чувствами.

Желаю вам крепкого здоровья, огромного личного счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, реализации всех профессиональных планов! Пусть в Новом году вам неизменно сопутствует успешность в том важном деле, которым Вы занимаетесь!

Новый год традиционно считается семейным праздником. Поэтому хочу пожелать, чтобы в ваших домах всегда звенел детский смех, жили в радости и благополучии! Пусть в любую погоду вас согревает любовь и поддержка близких! Здоровья, удачи и хорошего настроения!

Юрий Соколов,

председатель Союза садоводов Чувашской Республики,

советник директора ФГБУН «Главный ботанический сад

имени Н.В. Цицина» РАН