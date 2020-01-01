В 2019 году в Чувашии открыли 11 детских садов

Девять из них — только в столице Республики, три из которых — перед самым Новым годом.

Похоже, что под Новый год мечты действительно сбываются, уверена теперь мама четырех ребятишек, жительница чебоксарского микрорайона «Университет» Ольга Тихонова. Вместе со своими младшенькими дочками, двойняшками Валерией и Анной, она мечтала о детском садике, чтобы был красивый, современный и рядышком с домом. Накануне 2020 года желание семьи Тихоновых исполнилось: на улице Академика Хабиба Миначева открылся новый трехэтажный детский сад под названием «Эврика».

«Фантазеры», «Умнички», «Эрудиты», «Знатоки»… Такие названия для групп придуманы в новом саду № 209 не случайно — дошкольное учреждение решило выбрать инженерно-техническое направление. Даже в коридорах здесь созданы «умные» пространства: мини-библиотека, шахматный уголок с огромными напольными фигурами и настенной магнитной шахматной доской, цветочная поляна с секретами, где все открывается и крутится.

ЦИФРА: 203,9 млн рублей выделено на строительство детского сада «Эврика» в чебоксарском микрорайоне «Университетский»

Есть в «Эврике» и своя арт-лаборатория для детского творчества, и лего-студия, где мальчики и девочки с помощью крупного и мелкого конструктора смогут строить гаражи, дома, магазины. На открытии все эти площадки уже опробовали ребята, которые, как предполагается, скоро пойдут в этот сад. По данным управления образования города, «Эврика» распахнет двери для 250 юных постояльцев. Придут сюда 220 малышей в возрасте от двух до трех лет и еще около 30 дошколят, 2014 и 2015 годов рождения, будут переведены из дальних детсадов, куда жители микрорайона были вынуждены возить своих чад.

«Отрадно, что у нас в республике становится все больше детей. И мы продолжаем строить для них новые, современные и инновационные, детские сады», — приветствуя ребят и их родителей, отметил прибывший на торжество Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он рассказал, что с 2012 года в республике введено порядка 60 детских садов, благодаря чему обеспечено местами свыше 11 тысяч дошколят.

КСТАТИ Кроме «Эврики», вчера в Чебоксарах торжественно открыли еще два детских сада. Первый — в микрорайоне «Новый город», по проекту точно такой же, как в микрорайоне « Университет», сюда скоро пойдут 250 ребятишек. Второй — в поселке «Сосновка», рассчитанный на 150 мест. В обоих садах имеются музыкальный и физкультурный залы, бассейн, творческие студии, оснащенные необходимым оборудованием. Напомним, детские сады в столице республики построены в рамках программы «Развитие образования» по созданию дополнительных мест в организациях дошкольного образования на территории города Чебоксары для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет. Отметим, что в преддверии нового года новый современный детсад открылся также в Канаше.

На эти цели направлено более 8 млрд рублей. «Это огромные инвестиции в воспитание, интеллектуальное и физическое развитие наших дорогих детей», — подчеркнул Глава республики. А в ближайшие два года, сообщил он, в рамках нацпроекта «Демография» запланировано строительство еще девяти детских садов на 1840 мест.

После церемонии вручения ключей от нового садика делегация, в составе которой помимо Михаила Игнатьева были также министр образования и молодежной политики республики Сергей Кудряшов, депутат Госдумы Леонид Черкесов, глава города Евгений Кадышев и руководитель администрации Чебоксар Алексей Ладыков, обошла музыкальный и спортивный залы, заглянула в пищевой блок и бассейн. Большим гостям юные таланты преподнесли подарки — елочки и фигурки Деда Мороза, изготовленные из подручных средств с помощью родителей, но украшенные непременно своими руками. Мамы и папы же искренне поблагодарили руководство республики и города за новый садик. И напомнили, что с большими надеждами микрорайон ждет еще и новую школу.

Фото Олега Мальцева: Кроме официальных лиц на торжественное открытие детского сада «Эврика» прибыли и главные герои Нового года — Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с другими сказочными персонажами они подарили маленьким новоселам волшебное представление.