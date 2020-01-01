В 2019 году в Чувашии открыли 11 детских садов

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Девять из них — только в столице Республики, три из которых — перед самым Новым годом. 

Похоже, что под Новый год мечты действительно сбываются, уверена теперь мама четырех ребятишек, жительница чебоксарского микрорайона «Университет» Ольга Тихонова. Вместе со своими младшенькими дочками, двойняшками Валерией и Анной, она мечтала о детском садике, чтобы был красивый, современный и рядышком с домом. Накануне 2020 года желание семьи Тихоновых исполнилось: на улице Академика Хабиба Миначева открылся новый трехэтажный детский сад под названием «Эврика».

«Фантазеры», «Умнички», «Эрудиты», «Знатоки»… Такие названия для групп придуманы в новом саду № 209 не случайно — дошкольное учреждение решило выбрать инженерно-техническое направление. Даже в коридорах здесь созданы «умные» пространства: мини-библиотека, шахматный уголок с огромными напольными фигурами и настенной магнитной шахматной доской, цветочная поляна с секретами, где все открывается и крутится.

ЦИФРА:
203,9 млн рублей выделено на строительство детского сада «Эврика» в чебоксарском микрорайоне «Университетский»

Есть в «Эврике» и своя арт-лаборатория для детского творчества, и лего-студия, где мальчики и девочки с помощью крупного и мелкого конструктора смогут строить гаражи, дома, магазины. На открытии все эти площадки уже опробовали ребята, которые, как предполагается, скоро пойдут в этот сад. По данным управления образования города, «Эврика» распахнет двери для 250 юных постояльцев. Придут сюда 220 малышей в возрасте от двух до трех лет и еще около 30 дошколят, 2014 и 2015 годов рождения, будут переведены из дальних детсадов, куда жители микрорайона были вынуждены возить своих чад.

Современные детсады уже немыслимы без инновационных обучающих пространств, направленных на раннее развитие ребенка.

«Отрадно, что у нас в республике становится все больше детей. И мы продолжаем строить для них новые, современные и инновационные, детские сады», — приветствуя ребят и их родителей, отметил прибывший на торжество Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он рассказал, что с 2012 года в республике введено порядка 60 детских садов, благодаря чему обеспечено местами свыше 11 тысяч дошколят.

КСТАТИ
Кроме «Эврики», вчера в Чебоксарах торжественно открыли еще два детских сада. Первый — в микрорайоне «Новый город», по проекту точно такой же, как в микрорайоне « Университет», сюда скоро пойдут 250 ребятишек. Второй — в поселке «Сосновка», рассчитанный на 150 мест. В обоих садах имеются музыкальный и физкультурный залы, бассейн, творческие студии, оснащенные необходимым оборудованием. Напомним, детские сады в столице республики построены в рамках программы «Развитие образования» по созданию дополнительных мест в организациях дошкольного образования на территории города Чебоксары для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет. Отметим, что в преддверии нового года новый современный детсад открылся также в Канаше.

На эти цели направлено более 8 млрд рублей. «Это огромные инвестиции в воспитание, интеллектуальное и физическое развитие наших дорогих детей», — подчеркнул Глава республики. А в ближайшие два года, сообщил он, в рамках нацпроекта «Демография» запланировано строительство еще девяти детских садов на 1840 мест.

После церемонии вручения ключей от нового садика делегация, в составе которой помимо Михаила Игнатьева были также министр образования и молодежной политики республики Сергей Кудряшов, депутат Госдумы Леонид Черкесов, глава города Евгений Кадышев и руководитель администрации Чебоксар Алексей Ладыков, обошла музыкальный и спортивный залы, заглянула в пищевой блок и бассейн. Большим гостям юные таланты преподнесли подарки — елочки и фигурки Деда Мороза, изготовленные из подручных средств с помощью родителей, но украшенные непременно своими руками. Мамы и папы же искренне поблагодарили руководство республики и города за новый садик. И напомнили, что с большими надеждами микрорайон ждет еще и новую школу.

 

Фото Олега Мальцева: Кроме официальных лиц на торжественное открытие детского сада «Эврика» прибыли и главные герои Нового года — Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с другими сказочными персонажами они подарили маленьким новоселам волшебное представление.

Опубликовано: 31 декабря 2019 г.


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