Поздравление Главы Чувашии Михаила Игнатьева с Новым годом и Рождеством Христовым

Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Новым 2020 годом и Рождеством Христовым!

Эти светлые и любимые всеми праздники искрятся добром, наполняют нашу жизнь душевным теплом, дарят новые надежды и мечты.

По традиции в эти дни каждый из нас вспоминает радостные события уходящего года, строит планы на будущее.

2019 год был непростым, но плодотворным. Сегодня я хочу выразить благодарность каждому жителю Чувашской Республики за самоотверженный труд, за любовь и преданность родному краю, за заботу о нем.

Мы вместе развивали промышленность и сельское хозяйство, науку и образование, культуру и спорт, строили дороги, детские сады и школы, больницы и дома культуры, обустраивали общественные пространства, решали вопросы экологии.

Мы многое сделали и вправе гордиться своими достижениями.

Наступающий 2020-й год – особенный. Вместе со всей Россией мы отмечаем грандиозное событие – 100-летие со дня основания Чувашской автономной области. Оно совпало с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и объявленным в России Годом памяти и славы в его ознаменование.

Убежден, что празднование знаменательных дат еще больше сплотит нас всех. Пусть 2020 год объединит наши усилия на пути прогресса, наполнит жизнь яркими интересными и знаковыми событиями, принесет много счастливых мгновений. Пусть в каждой семье царят любовь, мир и согласие, а в домах звучит радостный детский смех!

Желаю всем крепкого здоровья, бодрости и силы духа, неиссякаемой энергии, удачи, счастья и благополучия!

С Новым годом!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев