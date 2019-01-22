Достигнутое надо закрепить в юбилейном году

Республика достойно завершает уходящий год и уверенно войдет в год 2020-й, заявил Глава Чувашии Михаил Игнатьев, открывая вчерашнее заседание правительства. Достигнут рост практически всех макроэкономических показателей.

Индекс промышленного производства по итогам 2019 года, по предварительным данным, составит 105%, в том числе в обрабатывающих производствах — 108%. Ожидается прирост продукции сельского хозяйства не менее чем на 3%. Все это говорит о том, что в регионе создан благоприятный деловой климат, у предпринимательского сообщества есть желание и возможности открывать новые производства, создавать рабочие места, подчеркнул Глава республики.

Среднемесячная зарплата ожидается на уровне 29210 рублей — 108% к уровню 2018 года. Такой динамики в последние три года не наблюдалось. При ожидавшейся по итогам года инфляции на уровне 3,8% на фоне снижения темпов роста цен республика выйдет на 2,6%. Доходы консолидированного бюджета оцениваются по году в размере 64,6 млрд рублей — на 7 млрд рублей, или на 11% больше, чем в прошлом году. Рост обеспечен как за счет собственных доходов, так и за счет увеличения безвозмездных поступлений из федерального бюджета. «Наши прогнозные цифры оправдались. В результате четкой работы с федеральным центром мы привлекли федеральных инвестиций на 33% больше по сравнению с предыдущим годом. Это позволило направить в муниципальные образования на 20% больше средств и решить многие социальные вопросы, в том числе по объектам капитального строительства», — сказал Глава республики.

Михаил Игнатьев выразил благодарность за конструктивное сотрудничество и деловое взаимодействие в разрешении возникающих вопросов прокуратуре Чувашской Республики, управлению Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике и республиканской Торгово-промышленной палате. Чувашия вошла в ТОП-20 регионов России по эффективности работы органов исполнительной власти. «Мы работаем на обеспечение стабильности в экономике и в общественно-политической ситуации. Достойно завершаем уходящий год и достойно входим в 2020 год. Наша задача — и впредь выполнять взятые обязательства, служа верой и правдой народу республики», — подчеркнул Михаил Васильевич.

Глава республики призвал министров в оставшееся до нового года время «подчистить рабочие счета ведомств», чтобы максимально освоить выделенные бюджетные средства. Надо четко выстроить свою работу, чтобы в первые дни 2020-го избежать нареканий, сказал он.

Была поднята и одна из острых тем уходящего года — погашение долгов по зарплате работникам «Чувашавтотранса». По словам Михаила Игнатьева, руководство республики не оставило их в сложной ситуации, что в итоге позволило справиться с проблемой, восстановить нарушенные трудовые права людей. Отметил Глава Чувашии и большой вклад в разрешение проблемы прокурора республики Василия Пословского. Всю имеющуюся задолженность по зарплате планируется погасить до наступления нового года. В бюджет возвращены средства, которые были выделены на погашение долгов. «Мы нашли новые инструменты, с учетом продажи активов «Чувашавтотранса» для погашения задолженности и снятия напряжения в трудовом коллективе. Со вчерашнего дня на банковские карты работников, перед которыми оставалась задолженность, начали перечислять деньги», — сказал Глава Чувашии.

КСТАТИ По информации, озвученной 17 декабря на заседании межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы при Главе Чувашии, задолженность по зарплате оставалась перед 595 работниками «Чувашавтотранса».

Вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов представил проект постановления о госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики». Документ разработан в русле аналогичной федеральной программы и в соответствии со стратегией социально-экономического развития республики до 2035 года. Он направлен на решение таких главных задач, как создание новых рабочих мест, комфортных условий для людей путем комплексного обустройства сельских поселений и удовлетворения потребностей в благоустроенном жилье. Помимо этого, речь идет о совершенствовании системы подготовки кадров для села и их закреплении, развитии сельского туризма. Прогнозируемый объем финансирования программы составляет 4,3 млрд рублей. В том числе в 2020 году — 836,6 млн рублей.

Ставится задача — к 2025 году сохранить долю сельского населения в общей численности жителей республики на уровне 35% (в РФ — 25,3%, в ПФО — 28%). А доля общей площади благоустроенного жилья в сельских населенных пунктах достигнет 50%. Для улучшения жилищных условий предусматриваются новые инструменты. Один из них — сельская ипотека по ставке не выше 3% годовых, а также предоставление жилья по договорам найма, сохранение существующих социальных выплат на строительство и приобретение жилья.

К 2025 году на селе должно быть реализовано, в частности, 10 проектов комплексного развития территорий, 50 общественно значимых проектов по благоустройству, 3720 проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Общая стоимость проектов, представляемых на конкурсный отбор от одного поселения, увеличивается с 5 до 10 млн рублей. В 2019 году реализуется 622 проекта на 378,1 млн рублей, а на 2020 год представлен уже 751 проект.

Давая оценку программе, Михаил Игнатьев подчеркнул, что кануло в прошлое отношение к сельскому хозяйству как к «черной дыре». Республика не просто ушла от импортной зависимости, но уже сама наращивает экспорт продукции АПК, который по итогам года выйдет на 25 млн долларов.

Вице-премьер — руководитель Администрации Главы республики Юрий Васильев представил проект постановления о подготовке и проведении 100-летия Чувашской автономии. Основные мероприятия пройдут в Чебоксарах и Красночетайском районе. Запланирован ряд деловых форумов, культурно-массовых мероприятий, выставок, спортивных соревнований. Пройдет открытие новых важных социальных объектов.