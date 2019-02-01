Фонд защиты прав дольщиков поможет достроить проблемные дома по ул. Гражданской и Калинина

На прошлой неделе наблюдательный совет публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» принял решение поддержать завершение строительства 21 дома, которые находятся в нескольких регионах, в том числе и в Чувашской Республике. Для достижения цели необходимо 2,5 млрд рублей на всех.

В Минстрое ЧР подтвердили эту информацию, подчеркнув, что благодаря инициативе Главы Чувашии Михаила Игнатьева республика оказалась в числе первых, кто подал заявку на предоставление финансирования.

Таким образом, 12 декабря в Москве между республиканским отделением Фонда защиты прав дольщиков и федеральным фондом были подписаны соглашения о финансировании мероприятий по завершению строительства двух проблемных жилых объектов – 10–этажного дома по улице Гражданской,6 и 12-этажного переменной этажности по улице Калинина, 83 в Чебоксарах. Их начинали строительные фирмы «Кратонстрой» и «Победа».

Деньги начнут поступать от федерального фонда частями, по мере приемки строительно-монтажных работ на объектах. Строительство будет вестись по графику, который составит и утвердит федеральный фонд.