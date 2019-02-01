Малому бизнесу помогут нарастить долю

Это оценка за 2017 год, по итогам 2018 и 2019 годов она, возможно, повысится, но, конечно, не настолько, чтобы сразу сравняться с развитыми странами, где этот показатель достигает 50-60%. Например, по данным Института экономики роста, доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте составляет в Нидерландах 63%, в Финляндии — 60%, в Германии — 53%.

Президент России Владимир Путин поставил задачу — к 2025 году вклад малого и среднего бизнеса в ВВП «должен приблизиться к 40%». А численность предпринимательского сообщества вырасти с 19 млн до 25 млн человек.

Чтобы прийти к цели, федеральное правительство приняло комплексный план развития на ближайшую перспективу — национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», охватывающий 2019-2024 годы.

«Мы продолжаем работать над созданием благоприятного делового климата в республике, — сказал на недавней встрече с предпринимателями Глава Чувашии Михаил Игнатьев. — На протяжении пяти лет республика входит в двадцатку (мы на 11-м месте) регионов-лидеров Национального рейтинга по состоянию делового климата. Наша задача — не только сохранить достигнутые позиции, но и развиваться дальше».

Так, в рамках национального проекта в Чувашии субъекты малого и среднего бизнеса должны создать более 200 тыс. рабочих мест, на 10% должна увеличиться доля предприятий, поставляющих продукцию на экспорт. Таких высот без государственной поддержки не осилить.

Для развития бизнеса в республике появилась даже отдельная «благоприятная зона» — это моногород Канаш, который первым из пяти моногородов Чувашии получил статус территории опережающего социально-экономического развития. Благодаря этому статусу инвесторы могут на льготных условиях реализовать свои проекты в Канаше, размещать новые производства. Там в первые пять лет для малого бизнеса действует сниженная ставка на прибыль — всего 5% вместо 20, в последующие пять лет — 10%. Также заметно снижены обязательные страховые выплаты. А от налогов на имущество и землю резиденты и вовсе освобождены.

Елена Ананьева