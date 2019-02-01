Стань участником регионального проекта «Популяризация предпринимательства»!

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Чувашской Республики стартовал региональный проект «Популяризация предпринимательства».

Проект направлен на поддержку начинающих или активных предпринимателей различных целевых групп. Его основная цель — стимулирование интереса к бизнесу различных групп граждан, поддержание предпринимательской инициативы, а также развитие положительного образа предпринимателя.

Для участников проекта организовано обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и другим навыкам предпринимательской деятельности, в том числе помощь в выборе бизнес-идеи, формирование бизнес-плана, развитие личностных качеств. Участникам проекта предоставляется возможность поучаствовать в конкурсах, деловых играх, в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие предпринимательства, принять участие в различных форумах и конференциях на бесплатной основе. А также в рамках проекта начинающие предприниматели смогут получить поддержку и изучить опыт ведущих, успешных представителей бизнес-сообщества региона.

Александра Григорьева

Справочно

Предполагается, что в рамках мероприятий проекта до 2024 года в нем примут участие не менее 20,9 тыс. физических лиц, в том числе физических лиц, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, не менее 3737 человек.

Более подробную информацию о региональном проекте «Популяризация предпринимательства» можно получить в Республиканском бизнес-инкубаторе:

адрес: 428000, г. Чебоксары, проспект Ленина, д. 12б, оф. 411

телефон: 8 (8352) 499-995

сайт: www.rbi21.ru

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Фото: Денис — основатель и генеральный директор компании «Сваебой», председатель регионального отделения «Деловая Россия». В бизнесе он руководствуется определенными принципами, его девиз по жизни: «Единственное препятствие к успеху — только ты сам!».