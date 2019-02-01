Станислав Басников: «Стартовал со стола и стула»

Было время, когда основные средства малого предприятия, основанного Станиславом Басниковым, ограничивались столом, стулом и компьютером, а сам он одновременно выполнял функции курьера, менеджера по продажам, грузчика, ну и, разумеется, руководителя собственной фирмы.

Попробовать себя в бизнесе Станислав Александрович решил после закрытия в Чебоксарах филиала Санкт-Петербургской дистрибьюторской компании, руководителем которой он был. До этого, после окончания Чебоксарского электромеханического колледжа по специальности «Компьютерные системы и сети», четыре года проработал на заводе «Элара». Компьютеры, электроника — этим Станислав увлекался со школы, так что долгих раздумий, каким бизнесом заниматься, не было.

Сегодня он — руководитель чебоксарского предприятия «НПП Элма Электроникс», в котором трудятся инженеры, менеджеры, сборщики, операторы, занимаясь разработкой, сборкой, производством и поставкой электронных компонентов и комплектующих, электротехнической продукции, печатных плат многочисленным заказчикам из разных уголков России. Ассортимент насчитывает более 600 тыс. компонентов для различных устройств. Только за первую половину текущего года под заказ было отгружено электронных комплектующих общим весом более 5 тонн.

А восемь лет назад, когда зародилась фирма, приходилось туго — знаний для ведения собственного бизнеса не хватало. «Обратился в Республиканский бизнес-инкубатор. Записался на разные обучающие семинары и тренинги. Получил бесплатно помощь в разработке бизнес-плана. И дело пошло», — вспоминает Станислав.

Фирма Басникова продолжает успешно пользоваться господдержкой: недавно специалисты регионального центра инжиниринга провели для нее маркетинговое исследование по изучению рынка. Предприниматель нацелен на расширение производства, но сначала с помощью специалистов хочет изучить конкуренцию на внутреннем рынке.

Елена Ананьева