«Букет Чувашии» уверенно конкурирует с крупными производителями мировых брендов

Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет Чувашии», недавно отметившая 45-летие, на протяжении своей истории бережно сохраняла славные традиции чувашского пивоварения. Используя уникальные технологии и натуральное сырье, предприятие производит высококачественную, экологически чистую продукцию.

«Наша компания по праву считается одним из передовых российских производителей пива и безалкогольных напитков, — говорит генеральный директор Дмитрий Круглов. — Мы ведем социально ответственный бизнес, активно участвуем в укреплении экономики республики, являясь крупным работодателем и честным налогоплательщиком».

Предприятие выпускает богатый ассортимент квасов натурального брожения, безалкогольных и других видов напитков, питьевых и минеральных вод, включающий более 50 наименований. Здесь с каждым годом стараются расширять линейку продукции и при этом ответственно относятся к ее качеству.

ОЛЕГ МЕШКОВ,

председатель Совета директоров ОАО «Букет Чувашии», депутат Госсовета Чувашии: «Уверен, предприятие и в дальнейшем будет производить вкусную и качественную продукцию. Важно, чтобы потребитель был довольным. Акцизные сборы от реализации продукции поступают в бюджет республики, средства которого направляются на повышение качества жизни населения, развитие городской среды, строительство школ и детских садов, ремонт дворовых территорий».

«Букет Чувашии» — постоянный участник всероссийских и международных конкурсов. В копилке бренда более ста медалей международного масштаба. Недаром продукция марки «Букет Чувашии» пользуется большим спросом не только в республике — более 50% производимой продукции реализуется за ее пределами. Годовой оборот составляет 4 млрд рублей, из которых 1,9 млрд рублей налоговые отчисления в бюджетные и внебюджетные фонды, в том числе акцизы — 1,3 млрд рублей. За последние десять лет в обновление производственной базы вложено свыше 2 млрд рублей, что позволит в дальнейшем ежегодно увеличивать объемы производства, а также иметь резерв для дальнейшего роста.

«Несмотря на сложное время, предприятие изыскивает резервы и проводит реконструкцию за счет собственных средств, не привлекая рискованных инвестиций, — комментирует Дмитрий Павлович. — Это позволяет нам уверенно работать в условиях жесткой конкуренции».

Как отметил Глава Чувашии Михаил Игнатьев на праздновании юбилея «Букета Чувашии», предприятие вносит большой вклад в социально-экономическое развитие Чувашской Республики.

То, чего сегодня достигли на предприятии, позволяет с уверенностью смотреть в будущее. У фирмы есть пять главных слагаемых успеха — производственный капитал, клиентская база, качественный продукт, профессиональный коллектив и управленческая команда. «Свои перспективы мы видим только в работе, — утверждает генеральный директор Дмитрий Круглов. — Производить качественный, конкурентоспособный продукт очень сложно, но и очень интересно. Мы гордимся этим и в дальнейшем готовы представлять нашу Чувашию за ее пределами».

Михаил Мишин

Фото: С каждым годом расширяется линейка продукции.