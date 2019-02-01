Канашские соусы «Девелей» — на прилавках ведущих торговых сетей и в меню крупнейших ресторанов

Сегодня популярно здоровое питание с ограниченным потреблением сахара, соли и прочих острых добавок. Однако редкая кухня обходится без ароматной горчицы, душистых соусов. И видов этих добавок множество. Все наверняка слышали о горчице русской, а кто знает, что такое горчица дижонская — традиционная французская или ротисьер? А соусы цезарь и гербер? Все эти и многие другие атрибуты вкусного стола производятся на предприятии «Девелей» в Канаше.

На экономической карте Чувашии это предприятие появилось девять лет назад, когда на одной из заброшенных площадок производственной зоны Канаша стали расти современные корпуса. В проект завода по выпуску горчицы, соусов и приправ вложился инвестор из Германии. За ходом реализации проекта постоянно следил Глава республики Михаил Игнатьев, в том числе с выездом на место. Уже в первые два года было освоено более 340 млн рублей. Сегодня «Девелей» — одно из успешных предприятий города, эффективно реализующее собственные бизнес-планы и являющееся надежной социальной опорой моногорода. Кроме этого данный субъект стал важным и для всей пищевой промышленности республики, являя собой образец современных технологий, логистики.

Виталий Михайлов,

глава администрации города Канаш: — Для экономики города «Девелей» ценен уже тем, что он задал другим предприятиям стремление к высоким технологическим стандартам, образцам производственной культуры, охраны труда. Ведь предприятие регулярно проходит европейский аудит. Оно также существенно пополняет муниципальную казну поступлениями от налога на доходы физлиц. В городе реализуется программа инициативного бюджетирования, от которой «Девелей» также не остается в стороне — с его участием отремонтирована одна из дорог.

На днях на предприятии побывала группа журналистов «Советской Чувашии». Нашим гидом была финансовый директор Ирина Богославская. Экономические выкладки, представленные ею, свидетельствуют о том, что размещение европейского производства на территории Чувашской Республики полностью подтвердило правильность выбора инвестора. Проект окупается достаточно хорошо, достигнутая среднегодовая рентабельность до 12% для региона является неплохим показателем, считает Ирина Сергеевна.

Объемы выпуска продукции на канашском предприятии постоянно увеличиваются. На сегодня оно работает на полную мощность. Три года назад выручка от ее реализации достигла 1 млрд рублей, то есть завод вошел с когорту промышленных «миллиардников» Чувашии, что уже само по себе является высоким экономическим стандартом. А нынче уже за 11 месяцев выручка составила 1,1 млрд рублей.

СПРАВКА «СЧ» ООО «Девелей» — современный производственно-логистический комплекс общей площадью 72000 м2, где использованы последние достижения в организации высокотехнологичного производства. Российское подразделение входит в состав международной группы компаний «Девелей», которая насчитывает 18 заводов в 10 странах мира. Компания «Девелей» — это семейный бизнес в четвертом поколении, крупный мировой производитель таких продуктов, как горчицы, соусы, заправки, маринованные овощи.

Одновременно расширяется сеть потребителей продукции «Девелея». Начинали с «Макдональдса», а сейчас в их числе подразделения «Перекрестка», в работе большой проект вхождения в сеть «Магнит». Активно сотрудничают с рядом известных ресторанных сетей. Все это позволяет «Девелею» занимать на отечественном рынке довольно существенную долю. Именно на него ориентируется предприятие, тогда как зарубежные поставки составляют лишь 12%. Но и конкуренты, конечно, не дремлют, что заставляет держать ухо востро.

На сегодня на заводе работает более 150 человек самых разных специальностей: технологи, машинисты, техники, операторы и другие. Прежде чем встать за оборудование, каждый проходит трехмесячное обучение. Средний возраст персонала 35 лет. Действует полный социальный пакет, в том числе компенсация за питание.

С приходом «Девелея» в сельском хозяйстве Чувашии стало культивироваться возделывание технических культур, в том числе горчицы. Площади под ней в нынешнем году достигли 8,3 тыс. гектаров. Уже не первый год «Девелей» использует это сырье местного производства, хотя большей частью пока применяется сырье завозное. Местному, по мнению специалистов предприятия, предстоит повысить свое качество. Выгодная особенность горчицы от «Девелея» в том, что она выпускается на основе только размолотого на месте зерна, а не горчичной пасты. Вообще же политика компании состоит в использовании сырья, производимого там, где действует перерабатывающее производство. В работе большой проект по замене испанской томатной пасты на российскую.