В Канашском районе благодаря господдержке открылся сельхозкооператив по переработке меда

Новые перспективы села

В селах Чувашии воплощаются самые грандиозные планы благодаря программам государственной поддержки сельхозпроизводителей. Яркий тому пример — сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Мелилотус» по переработке меда.

Как рассказывает председатель кооператива Николай Николаев, идея создать именно медовый сельхозкооператив пришла не случайно. В деревне Новые Шальтямы Канашского района, откуда он родом, и в ее окрестностях издревле многие содержали пчел. Образованный в прошлом году «Мелилотус» стал стимулом к укреплению традиций пчеловодческого края. Уже сегодня кооператив насчитывает 16 членов — 15 личных подсобных хозяйств и агрофирму «Пионер», основателем которой является Николай Германович. Именно с нее и началась его аграрная деятельность.

Еще лет десять тому назад Николай Николаев даже и не думал, что с головой окунется в сельское хозяйство, хотя связь с родной деревней никогда не терял. Успешный городской предприниматель регулярно посещал отчий дом, помогал в организации мероприятий школе, в восстановлении памятных мест, в облагораживании села. А когда колхоз в поселении развалился, глядя на то, как меняются люди, их образ жизни, начал задумываться о том, что судьба родной деревни не безоблачна.

«Пришло понимание, — с неподдельной искренностью рассказывает он, — что необходимо занять односельчан, создавать рабочие места. В памяти всплыли слова из стихотворения Некрасова: «Не может сын глядеть спокойно на горе матери родной, не будет гражданин достойный к отчизне холоден душой…»

Не остался Николай Германович «холоден душой» к родной земле. В развитие агрофирмы «Пионер» вложил немалые средства. За короткие сроки хозяйство стало лидером среди сельхозпредприятий в Канашском и Ибресинском районах. Была закуплена самая современная техника, построены огромные склады для хранения зерна, зерносушильный комплекс, заправочная станция на территории базы и даже отель для работников.

Открытие предприятия придало импульс развитию Новых Шальтям. Несколько семей обзавелись постоянным стабильным доходом. Как и прежде, агрофирма материально помогает в проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, переоборудовала столовую школы, освещаемую лыжную трассу и многое другое.

Работники сельхозпредприятия ухаживают за прудами в поселении, чистят их, благоустраивают, устанавливают вокруг них скамейки. Благодаря программе инициативного бюджетирования в деревне достраивается новый клуб. В его строительство предприятие также вложило немалые средства.

«Молодежь в деревню можно привлечь только достойным уровнем жизни, интересной работой, развитием социально-культурной среды», — считает Николай Николаев. Большие надежды в этом плане у него на государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий» и льготную сельскую ипотеку, которая начнет действовать с 2020 года.

«Мелилотус» стал очередным шагом в развитии села. Благодаря государственной поддержке он перерос в мегапроект, который позволит воплотить в жизнь много самых различных идей. А их у Николая Германовича немало.

Прежде всего, проект предполагает создание дополнительных рабочих мест. Несмотря на то, что основные производственные цеха сейчас только достраиваются, число работников в кооперативе уже достигло 14 человек.

Люди здесь под стать руководителю — идейные, творческие и любящие свою работу. «Первые ульи у меня появились в седьмом классе, — признался пчеловод-технолог Игорь Валерьевич Васильев. — Для меня пчеловодство не только работа, но и хобби».

Для Николая Германовича же важно и то, что молодежь начала оставаться в деревне. Три человека, вернувшись из армии, попросились на работу на предприятие. Четверо, поработав в кооперативе в летние месяцы, перестали ездить в Москву на заработки. Для кого-то это покажется пустяком, но для сельской глубинки — это прогресс.

Да и глубинка, говоря откровенно, перестала быть глубинкой. Благодаря Шальтямскому меду, о деревне в Канашском районе узнали многие. И вполне возможно, что о чувашском меде заговорят не только в России, но и в мире. Амбициозность планов Николая Николаева наводит на такую мысль.

«Мы хотим создать предприятие, которое серьезно бы занималось переработкой продукции пчеловодства: меда, пыльцы, перги, воска», — говорит он. И если сегодня кооператив перерабатывает мед членов кооператива, то в будущем СППК планирует закупать мед со всей республики, что даст возможность частным пасечникам не искать рынки сбыта, а увеличивать производство.

Кстати, агрофирма «Пионер» также планирует увеличить количество пчелосемей до 900. Сегодня в хозяйстве их около 600. Пасека на предприятии кочующая: ее устанавливают по всей территории сельхозугодий предприятия общей площадью 4200 га, основную часть из которых занимают технические и масличные культуры. Так что «полосатой армии» есть где разгуляться. Пчелы трудятся, опыляя гречиху, донник, фацелию, горчицу и другие медоносные растения, что на руку не только пчеловодам, но и растениеводам. Урожайность стала значительно выше.

Помимо классических видов меда, «Мелилотус» производит и другую медовую продукцию — крем-мед с самыми разными вкусами.

Будучи по образованию провизором, на будущее Николай Николаев задумал производить и другую полезную для здоровья продукцию — чаи из местных трав, различные сбитни, бальзамы, БАДы и даже косметику.

Есть в планах и организация в деревне туров выходного дня, чтобы горожане могли узнать поближе, как живут и трудятся в современной деревне, насколько интересен и разнообразен быт. В рамках очередного проекта будет построена мельница, мини-пекарня, большой фирменный магазин, созданы смотровые площадки для гостей.

Фото Олега Мальцева: Игорь Васильев пчеловодством занимается семь лет.