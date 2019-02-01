Энергетики подружились с юными следж-хоккеистами Чувашии

Великолепная дюжина и вратарь

«Раз, два, три…» — дружно считают ребята количество щелбанов своему пятнадцатилетнему капитану Даниилу Болотаеву. Тот не сопротивляется — «наказание» заслуженное. Перед серией буллитов говорил, что пятилетний игрок команды Демид Чурбанов гол забить не сумеет — поспорили на 10 щелбанов. А Дема взял да забил. Проспорил — вот и получай!

Капитан Болотаев

Щелбаны, конечно, так себе — ради смеха только. Ребята по команде Даниила любят и уважают. Ведь следж-хоккей, совершенно новый для Чувашии вид спорта, с его подачи, можно сказать, в регионе и зародился. Мальчик мечтал играть в хоккей, но состояние здоровья не позволяет ему встать на коньки. Тем не менее, Даниил не сдался, занялся более доступным паралимпийским видом спорта — бочча. Стал капитаном детской сборной республики, выезжал на соревнования в другие регионы.

НАША СПРАВКА Приставка «следж» в словосочетании следж-хоккей — от английского слова sledge, которое переводится как сани или салазки. Следж-хоккей является паралимпийской версией хоккея на льду, в него играют люди с ограниченными возможностями, которые передвигаются по полю не на коньках, а на специальных санках.

На парафестивале в Москве судьба свела его с главным тренером сборной России по следж-хоккею, который пригласил мальчика в команду. Оттуда все и пошло: сборы, тренировки… В прошлом году юный игрок из Чувашии в составе российской сборной детской следж-хоккейной лиги занял первое место на международном турнире «Cruisers Cup-2018» в Канаде. Не проиграли ни одного матча, разгромили сильнейшие юниорские команды США и Канады. Правда, свои заслуги в том успехе Даниил оценивает скромно: «Успел совершить несколько бросков — и был удален…»

Вокруг него при поддержке благотворительного фонда «Это чудо», можно сказать, и сколотилась следж-хоккейная команда Чувашии «Атал». Ей всего-то полтора года, а успехам можно уже позавидовать. Недавно, к примеру, были в Сочи, заняли второе место во всероссийском турнире, о чем наша газета уже писала — играли на тех самых ледовых аренах, на которых на Зимних Олимпийских играх 2014 года состязались лучшие хоккейные команды мира. А в конце прошлой недели в Новочебоксарске состоялся первый открытый турнир Чувашии по детскому следж-хоккею. В ледовый дворец «Сокол» приехали и гости — команды «Крылья» из Саратова и «Медведи» из Кирова.

Мужская игра

Серия буллитов, о которой говорил выше, состоялась в конце турнира — так сказать, финальный аккорд, красочное шоу для зрителей. А до этого были подарки — команде «Атал» их привезли спонсоры турнира, представители филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс». Среди всего прочего — профессиональные клюшки и спортивные костюмы, которые юные хоккеисты тут же примерили и оценили: «Красивые и, главное, очень удобные!» Единой формы у них еще не было — в этих костюмах теперь их точно ни с кем не перепутаешь.

И, конечно, сами матчи — то еще зрелище. Да, команда из Кирова создана совсем недавно, и этот турнир для юных «медведей» стал как бы мастер-классом — чувашская команда охотно поделилась опытом. А вот с саратовцами получилась настоящая игра. Тут уж никто скидку на возраст и ограниченность возможностей игроков не давал. Потому и восхищен юными спортсменами директор филиала энергокомпании Сергей Ушаков, вместе с главой города-спутника Олегом Матвеевым, давший старт играм вбрасыванием шайбы. «Трус не играет в хоккей, а они играют! Молодцы! И я очень рад, что мы нашли возможность поддержать этих смелых и целеустремленных ребят», — отметил он в разговоре с корреспондентом газеты.

Про смелость — не просто слова. Александр Чурбанов, отец маленького Демида, уже знакомого нам самого юного следж-хоккеиста России, так и говорит: «Хоккей — игра мужская…» Потому и отдал мальчишку именно в этот вид спорта. В сочинском успехе, кстати, есть и немалая заслуга Демы. «Один из голов был забит с моей подачи», — не без гордости сказал мальчик. Тут все серьезно. На турнире в Сочи, например, борьба была настолько ожесточенная, что два наших нападающих — Даниил Болотаев и Миша Козлов — получили серьезные травмы: один сломал ногу, другой получил сотрясение мозга. Потому сегодня и не играют. Впрочем, у них, кажется, с самочувствием все в порядке: вон они — на трибуне, не только громко болеют за родную команду, но и подсказывают друзьям, как обыграть противника, кому отдать пас…

Падать, чтобы подняться…

Миша тоже член юношеской сборной следж-хоккейной команды России. И уже получил приглашение играть во взрослой оренбургской команде — по контракту. Он и вратарь «Атала» Ваня Шестаков недавно побывали даже в Америке — защищали честь России на международном турнире. Ваня нынче второй год подряд завоевал звание лучшего вратаря детской следж-хоккейной лиги страны.

Как знать, в их лице, быть может, сегодня мы видим будущих чемпионов Паралимпийских игр. Во всяком случае, тренер команды Владимир Петров этого не исключает: «Ребята растут — и в мастерстве, и в желании достичь очередных высот». Настрой у них — точно боевой. Даниил Болотаев неслучайно вспомнил слова великого тренера Анатолия Тарасова: «Побед хотят многие, а пахать желают не все». И подтвердил: «А мы пахать готовы!»

Здорово, что есть люди, готовые поддержать их в этом стремлении. Наталия Васильева, вице-президент фонда «Это чудо», который при помощи грантов, средств, выделяемых добрыми, такими как Т Плюс, спонсорами, очень много делает для поддержки детей с ограниченными возможностями, говорит, что теперь она еще немножко и хоккейный тренер — во все вникает, все знает.

Тренер Владимир Петров стал настоящим наставником для юных хоккеистов. Еще год назад, вспоминает, об успехах нельзя было и мечтать: «Один упал на одном конце площадки, второй валяется на другом… А сегодня если даже падают — не хнычут. Даже самый маленький Дема встает сам — без посторонней помощи».

Шестаков: ворота на замке

Безусловно, нелегко как самим ребятам, так и их родителям. Мама Данилы Питеркина Оксана Валерьевна, с волнением наблюдающая за игрой сына, не скрывает, что хоккей для нее и сына стал настоящей отдушиной: «Домашнее обучение, Данила никуда из дома не выходил. Нужно общение с другими детьми, и я все думала: куда бы его записать — лишь бы дома не сидел. Услышала про набор команды: «Давай, сходим, посмотрим». Сын воспринял предложение без восторга. Тем не менее, пришли, сели на сани. Падает, не получается… Вторая тренировка — идти не хочет. Я настояла. Потом — вторая, третья тренировки, начало получаться». И, как бы в подтверждение слов матери, в этот момент Данила забил гол — мама вскочила с места, радостно хлопает сыну…

Между тем встреча «Атала» с «Крыльями» в самом разгаре. Вот Ваня Шестаков ловким взмахом клюшки прерывает полет направленной в его ворота шайбы — теперь уже болельщики восхищенно аплодируют ему. Среди них — и родители Вани. Безусловно, радуемся за парня и мы. Он ведь и для «Советской Чувашии» вовсе не чужой. Мама, Татьяна Юрьевна, в свое время работала в бухгалтерии газеты. Она поведала, что Ваня занимался музыкой, толканием ядра — даже «золото» завоевал на республиканских соревнованиях. Играл в хоккей за школьную команду — из-за здоровья в воротах стоял без коньков, в обычных валенках. Как только в Чебоксарах появился следж-хоккей — стал одним из основных членов команды.

К слову, их в «Атале» не много — 13. Есть даже девочка — Лиза Самушкова тренируется в команде с сентября. Встреча с саратовцами стала первым настоящим испытанием такого уровня в ее хоккейной карьере. Команда ждет пополнения. А матч с «Крыльями» из Саратова завершился со счетом 3:2 — в пользу чувашских хоккеистов. Впрочем, независимо от счета — победили дружба и добро! А накануне Нового года «Т Плюс» намерено продолжить список добрых дел.

Фото Ирины Романовой: Трус не играет в хоккей!