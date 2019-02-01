Житель Алатыря признан виновным в покушении на дачу взятки полицейскому

Установлено, что 31-летний молодой человек находился на учете под административным надзором в МО МВД РФ «Алатырский». И при этом возжелал неофициально выехать за пределы республики без оформления маршрутного листа и письменного информирования об этом территориальных органов по месту его прибытия.

В октябре нынешнего года он, дабы избежать уголовного наказания за незаконный выезд, лично передал курирующему его сотруднику полиции взятку в виде продуктов питания, сигарет и алкогольной продукции, положив их на его рабочий стол. Произошло это все в служебном кабинете полицейского.

Увы, не сложилось. Страж порядка от продуктового набора отказался и вызвал следственно-оперативную группу.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, с учетом того, что у фигуранта дела непогашенная судимость по предыдущему приговору, назначил ему наказание в виде 4 месяцев условного лишения свободы и со штрафом в 70 тысяч рублей.

А в Комсомольском районе завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на дачу мелкой взятки инспектору ГИБДД.

41-летний житель деревни Старые Мураты, не имеющий постоянной работы, в нынешнем октябре был остановлен инспектором на автодороге А-151 «Цивильск — Ульяновск» в районе села Комсомольское. Имелась информация, что водитель мог ехать пьяным за рулем.

В ходе проверки у сельчанина действительно были выявлены явные признаки алкогольного опьянения. Также при нем не оказалось регистрационных документов на машину и водительского удостоверения. За все это полагается серьезное административное наказание. И чтобы избежать его, сельчанин сунул инспектору три тысячи рублей. А в итоге оказался фигурантом уголовного дела, которое уже расследовано СУ СКР по Чувашии и направлено в суд.

Кроме того, водитель на полтора года лишен права на управление транспортом и оштрафован на 30 тысяч рублей.

Вот такие непредвиденные расходы появились у гражданина, не имеющего постоянного места работы. А за покушение на взятку заплатит и того больше, если в суде подтвердится это преступление.