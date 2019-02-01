Детей и педагогов пригласили в технопарк на экскурсию

19 декабря в Новочебоксарском детском технопарке прошел День открытых дверей. Он был приурочен к единому Всероссийскому Дню открытия детских технопарков «Кванториум» в России.

Помимо увлекательных интерактивных экскурсий гостей ждали не менее увлекательные мастер-классы в каждом из шести квантумов технопарка: Биоквантум, Наноквантум, Энерджиквантум, VR/AR-квантум, iT-квантум и Хайтек.

Наставники «Кванториума» дали возможность юным гостям попробовать себя в роли начинающих ученых. Ребят младшего школьного возраста особенно впечатлили микроорганизмы, которые они могли наблюдать в Биоквантуме. На гостей постарше технопарк тоже произвел неизгладимое впечатление.

«Открытие «Кванториума» в нашем городе — это замечательное событие! Сейчас наши дети смогут применить на практике полученные ими в школе знания, навыки и умения», — отметила директор новочебоксарского лицея № 18 Наталья Бахмисова.

фото cap.ru

Будущим инженерам и конструкторам тоже нашлось чем заняться на Дне открытых дверей.