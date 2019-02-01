Шумерлинских и таллинских школьников объединил телемост

В рамках конкурса юных чтецов «Живая классика» впервые состоялся международный телемост «Эстония — Чувашия».

В нашей республике площадкой телемоста стала шумерлинская гимназия № 8, в Эстонии — Таллинский Линнамяэский русский лицей. Организаторами общения школьников двух стран стали руководитель проектов Фонда «Живая классика» Дарья Цыбульская и национальный куратор конкурса «Живая классика» Людмила Вересинина из республиканского центра «Эткер».

Стихов на телемосте, правда, ребята не читали — главной его целью стала подготовка к конкурсу. Шумерлинские и таллинские школьники обменивались опытом, давали друг другу советы, как читать стихи со сцены, как побороть волнение перед выступлением… Помогли лайфхаками и взрослые: мастер-класс для участников телемоста дал эстонский актер театра и кино Эдуард Тее.

Успешный опыт выступлений в «Живой классике» есть, кстати, и у таллинцев, и у шумерлинцев. Год назад ученица Линнамяэского русского лицея вышла в финал конкурса и получила приглашение в «Артек». Дважды участвовали в российском финале и шумерлинские гимназисты. В 2014 году это был Дмитрий Ильин, сейчас первокурсник ЧГПУ, а в 2018-м — Ульяна Андреева, тоже поехавшая на финал в «Артек». Нынче попробовать свои силы в конкурсе чтецов планируют как минимум трое учеников гимназии.

В ходе телемоста нашлось время и для знакомства. Гимназисты и лицеисты показали презентации про свои города и республики, один из шумерлинских школьников заодно спел чувашскую песню. А еще участники телемоста — и с нашей, и с эстонской стороны — принесли открытки с изображением своего города и написали на них цитату из своей любимой книги. Их школьники решили отправить друг другу по почте. Эстонские лицеисты теперь с нетерпением ждут весточек из Шумерли — они признались, что ни разу не получали по почте письма и открытки…

КСТАТИ

Цель конкурса «Живая классика» — популяризация современной и классической литературы во всем мире. За время существования конкурса в нем приняли участие 80 стран, 85 российских регионов России и более 10 млн школьников из разных уголков мира.