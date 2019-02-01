ДНК имени первого проректора

На этой неделе в Чувашии торжественно открыли Дом научной коллаборации имени С.А. Абрукова, который создан в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» при Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова.

Дому научной коллаборации присвоено имя первого проректора ЧГУ по научной работе, основателя первой в Чувашии проблемной научно-исследовательской лаборатории «Физика неустойчивого горения» Сергея Абрукова. Как ученый, он получил мировое признание за работы по разработке методов управления процессами горения, развитию теневых, интерференционных и голографических методов исследования.

В торжественном открытии принял участие министр образования и молодежной политики Чувашии Сергей Кудряшов, ректор ЧГУ имени И.Н. Ульянова Андрей Александров, руководители образовательных учреждений, школьники и студенты.

СЕРГЕЙ КУДРЯШОВ, министр образования и молодежной политики Чувашии: «В республике в рамках направления «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» много делается для поддержки и развития талантливых детей и молодежи. С открытием Дома научной коллаборации на площадках ЧГУ у школьников и студентов появится возможность погрузиться в современные технологии и увидеть изнутри профессии и специальности будущего, которые так востребованы экономикой страны».

Отметив важность появления в республике такого инновационного центра, Сергей Кудряшов вспомнил и о других значимых событиях в сфере дополнительного образования. Так, недавно в Новочебоксарске заработал детский технопарк «Кванториум», в Канаше на этой неделе откроют Центр цифрового образования детей и подростков «IT-куб», а на следующей неделе в Чебоксарах — Центр выявления и поддержки одаренных детей. Все это позволит молодежи Чувашии получать новые знания и навыки в организациях дополнительного образования.

СПРАВКА «СЧ» Коллаборация в науке — сотрудничество ученых, принадлежащих к разным лабораториям или исследовательским группам, с целью совместного выполнения определенного проекта. В ДНК имени С.А. Абрукова для решения проектных задач объединятся ученые университета, студенты и школьники. Цель данного проекта — создание новой образовательной инновационной среды, которая будет формировать у будущих специалистов нужные навыки и компетенции, отвечающие вызовам цифровой экономики.

В день открытия Дома научной коллаборации имени С.А. Абрукова было подписано соглашение о создании Консорциума Чувашской Республики «Развитие экокомпетенций». Учредителями выступили Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, Межрегиональный центр компетенций — Чебоксарский электромеханических техникум, детский технопарк «Кванториум» (г. Чебоксары), Центр выявления и поддержки одаренных детей «Эткер» и Ассоциация переработчиков вторсырья «Экотехнопарк Чувашии». Также состоялась панельная дискуссия «Моя экологическая позиция», которая прошла в онлайн формате с трансляцией в социальной сети ВКонтакте и на платформе YouTube.

Прошла в этот день и ярмарка экологических проектов. Своим опытом экологической деятельности поделились школьники, воспитанники Кванториумов, студенты и активисты общест-венных движений.

Фото: Таких «научных домов» при вузах, как в ЧГУ, в целом по стране пока немного, всего 12.