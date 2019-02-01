Тестируется запись в первый класс

В этот четверг в Чебоксарах стартовала запись детей в первые классы в тестовом режиме.

Это необходимо, чтобы родители имели возможность ознакомиться с процедурой приема заявлений в первый класс в электронном виде. Тестовая запись ведется через Портал образовательных услуг и продолжится до 15 января, сообщают в управлении образования администрации Чебоксар. После этой даты все заявления, поданные в тренировочном режиме, будут удалены с портала.

Между тем в полном режиме сервис начнет работать для жителей Калининского района — с 29 января, Ленинского района — с 30 января, Московского района — с 31 января. Напомним, электронные заявления на прием в первый класс принимаются в столице Чувашии с 2017 года, процедура, как правило, проходит в штатном режиме и сбоев не дает.