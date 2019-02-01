Дольщики нуждаются в защите, а застройщики — в жестком контроле

Участие в долевом строительстве — самый распространенный для граждан способ приобретения жилья в собственность.

Проблемные дома пока есть

Однако, несмотря на предпринимаемые в республике меры по обеспечению законности в этой сфере, дольщики по-прежнему нередко сталкиваются с ситуацией, когда недобросовестные застройщики, зачастую ссылаясь на экономические трудности, не исполняют взятые на себя обязательства. Об этом напомнил прокурор республики Василий Пословский на расширенном заседании Координационного совещания руководителей правоохранительных органов с участием представителей заинтересованных ведомств, где обсуждались вопросы противодействия преступлениям и правонарушениям в сфере долевого строительства многоквартирных домов.

На заседании отмечено, что сейчас в республике идет строительство 93 объектов долевого строительства 55-ю организациями-застройщиками. Подавляющее большинство строек (80) находится на территории столицы республики. Из общего количества застройщиков 18 возводят 34 дома с использованием счетов эскроу, с дольщиками заключено более 6,5 тысячи договоров на сумму свыше 16,3 млрд рублей. Остальные дома строятся по нормам ранее действующего законодательства.

Руководитель республиканского надзорного ведомства отметил, что благодаря скоординированной работе прокуратуры, правоохранительных структур, органов государственной власти и местного самоуправления в этом году в эксплуатацию введено 13 проблемных домов (за весь прошлый год — 7). При этом пять многоквартирных домов пока не достроены и официально признаны проблемными — по два дома в Калининском и Ленинском и один — в Московском районах Чебоксар. Из них три дома признаны проблемными в августе прошлого года по причине приостановления строительства на срок более шести месяцев и включением ряда дольщиков в региональный реестр пострадавших граждан, два дома отнесены к проблемным во втором полугодии нынешнего года в связи с введением процедуры банкротства в организациях застройщиков.

А разрешение на стройку получено?

По данным прокуратуры, строительство этих и других домов зачастую сопровождается многочисленными нарушениями действующего законодательства. Например, строительные работы могут проводиться без оформления разрешительной документации и уведомления Госстройнадзора. Не всегда необходимая информация о строящихся объектах размещается в единой информационной системе жилищного строительства в сети Интернет, заключенные договоры не соответствуют нормам закона, установленные в них сроки фактически не соблюдаются, имеются факты необоснованного, в том числе криминального, расходования собранных с граждан денег.

Прокурорами в этом году выявлено 126 нарушений в данной сфере, по их инициативе 25 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, возбуждено 31 дело об административных правонарушениях, направлено в суд шесть исковых заявлений, объявлено 14 предостережений, по результатам прокурорских проверок возбуждено два уголовных дела. Василий Пословский считает, что необходимо повысить эффективность совместной работы по противодействию преступлениям и правонарушениям в сфере долевого строительства МКД. Для каждого гражданина, вложившего свои деньги в строительство жилья, важно получить его в сроки, установленные в договоре, и надлежащего качества.

И в этих целях все заинтересованные ведомства должны прилагать определенные усилия, в том числе выявлять нарушения на самых ранних этапах — пресекать начало строительства без соответствующих разрешительных документов, факты незаконного привлечения денежных средств граждан и их нецелевого расходования.

Каждый случай нарушения, сигнал со стороны гражданина должны быть максимально качественно и оперативно проверены с надлежащей правовой оценкой через призму предусмотренной законом ответственности.

Фото Олега Мальцева: Не все дольщики получают в оговоренный срок ключи от своих оплаченных квартир, к сожалению, есть застройщики, которые чтут договорные обязательства только на бумаге…