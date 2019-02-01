В Доме правительства подвели предварительные итоги 11 месяцев года

Об экономике, вопросах граждан и госзакупках

На первой после Дня Конституции России правительственной планерке под председательством премьер-министра Ивана Моторина обсудили результаты проведения в Чувашии общероссийского дня приема граждан, который прошел в минувший четверг.

«По всей республике было принято 3072 человека. Это очень большая цифра. Коллеги, я попрошу в ближайшее время, если кому-то какие-то вопросы не разъяснили, до конца разобраться со всеми просьбами и обращениями, в кратчайшие сроки их решить», — обратился к присутствующим вице-премьер — руководитель Администрации Главы республики Юрий Васильев.

В основном людей волновали вопросы оказания жилищно-коммунальных услуг, социальной сферы и сферы здравоохранения, экономического развития региона. Прием проводился как в порядке живой очереди, так и по предварительной записи, были и обращения в режиме видеосвязи, а также письменные заявления.

Предварительные итоги социально-экономического развития республики за 11 месяцев года подвел министр экономического развития, промышленности и торговли Павел Иванов. Индекс промышленного производства за этот период составил, по его словам, 104,9% к одиннадцати месяцам предыдущего года, организациями промышленного комплекса отгружено продукции на 235,2 млрд рублей (на 17,5% выше показателей аналогичного периода). В металлургическом производстве, производстве транспортных средств, машин и оборудования позитивная динамика обеспечивается предприятиями концерна «Тракторные заводы».

Индекс производства продукции сельского хозяйства в январе — ноябре 2019 года составил 103%, введено жилья около 503 тыс. кв. м, оборот розничной торговли — 149,5 млрд руб. Инфляция цен на продовольственные товары составила 0,5% (в среднем по России ее размер — 1,9%), среднемесячная заработная плата — 28,7 тыс. руб. «Таким образом, практически все показатели, за исключением сферы строительства, демонстрируют уверенный рост по отношению к прошлому периоду», — завершил выступление министр.

Вице-премьер — министр финансов Светлана Енилина подвела итоги одиннадцати месяцев со своей стороны, она рассмотрела исполнение главного финансового документа республики. На 1 декабря консолидированный бюджет Чувашии по доходам исполнен в объеме 57,3 млрд руб. (87,6% от плана), по расходам — 50,6 млрд руб. (75,5%). Обеспечивается своевременное финансирование всех принятых обязательств, значительно больше, чем прежде, выделяется денег органам местного самоуправления на решение насущных вопросов, подчеркнула Светлана Енилина.

Продолжая тему бюджета, говорили на планерке и об эффективности осуществления госзакупок. Итоги подвели за девять месяцев: экономия составила ни много ни мало 747,5 млн руб. Как сообщил министр Павел Иванов, общий объем закупок составил 22,1 млрд, из них государственных — 10,5 млрд руб. Отдельно остановились на совещании на мерах, которые принимаются госзаказчиками при нарушении условий контрактов. Как оказалось, по контрактам, срок исполнения которых наступил в 2018 году и в течение девяти месяцев года нынешнего, выставлены к уплате неустойки на 52,1 млн руб., из них по госконтрактам — на 44,6 млн руб. «Оплата по большей части выставленных неустоек осуществлена в досудебном порядке, что говорит о том, что заказчиками в большинстве случаев верно выставляются и рассчитываются суммы взыскиваемых неустоек», — заметил министр экономического развития.