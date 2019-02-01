В Красночетайском районе завершается реставрация народного музея «Человек и природа».

Как сообщили в администрации, в рамках подготовки и проведения празднования в Чувашской Республике 100-летия образования Чувашской автономии объекту культурного наследия были выделены средства на реконструкцию на сумму более 7 млн рублей. В сентябре этого года музей закрыли на ремонт. Строители усилили фундамент, заменили пол, окна и двери. Отремонтировали как внутренние помещения здания, в том числе выставочные залы, так и фасадную часть, в порядок привели инженерные системы.

Между тем, несмотря на масштабную реконструкцию, внешний вид сооружения останется прежним, ведь за ним — своя история. Здание построено еще в конце XIX века купцом Михаилом Таланцевым, поначалу здесь действовала школа, и Михаил Михайлович был ее попечителем. Кстати, за возведение школ на селе купцу пожалована серебряная медаль на Станиславской ленте. В XX веке тут учились советские ребятишки, затем обосновался Дом пионеров, а в 1979 году открылся музей.

Конечно, содержать в порядке старинное здание нелегко, признаются в администрации, время от времени требуется его реставрация. И все же местные власти во что бы то ни стало намерены сохранить сооружение, которое притягивает посетителей своей стариной, богатой историей и само по себе является реликвией. По словам местных жителей, музей одно из самых притягательных мест в Красночетайском районе. Кстати, в его коллекции – более пяти тысяч экспонатов.

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