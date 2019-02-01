В Чувашии определили направления развития инклюзивного образования

Резолюция, содержащая направления по организации и развитию образования детей с особенностями здоровья, стала итогом прошедшей в Чувашии всероссийской научно-практической конференции «Инклюзивное образование: педагогические практики, опыт и перспективы».

Организатором масштабного форума стал Центр образования и комплексного сопровождения детей при содействии Минобразования Чувашии и Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева.

В конференции приняли участие более 100 специалистов. А всего в оргкомитет поступило около 300 заявок, свои материалы прислали педагоги из Москвы, Казани, Хабаровска, Красноярска, Тулы и других российских городов.

Мероприятие, посвященное Международному дню людей с инвалидностью, открыла директор Центра образования и комплексного сопровождения детей Светлана Ильина. Ее выступление было посвящено разработке плана реализации Стратегии развития образования детей с ОВЗ и инвалидностью на период до 2030 года, ориентированной на обновление системы специального и инклюзивного образования.

Во время пленарного заседания о современных моделях организации инклюзивного образования в практике работы дошкольной образовательной организации рассказала заведующая чебоксарским детским садом № 7 «Созвездие» Наталия Спиридонова. Эта образовательная организация стала победителем VI Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России — 2019» в номинации «Лучший инклюзивный детский сад».

Участники конференции обсудили также различные практики в обучении детей раннего возраста в дошкольных учреждениях, профессиональное обучение и профессиональную ориентацию лиц с ограниченными возможностями здоровья, организацию мероприятий, направленных на улучшение социального положения и микроклимата в обществе. Член Совета при главе Чувашии по делам инвалидов Константин Насакин в своем выступлении поднял тему дополнительных ставок педагогов, оказывающих раннюю помощь детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Стоит отметить, что программы инклюзивного образования в республике реализуются по региональным проектам «Успех каждого ребенка» и «Поддержка семей, имеющих детей». Они подразумевают, в частности, психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь родителям особенных детей.

В рамках секций свои доклады представили руководители и педагоги образовательных организаций, медицинских учреждений, реабилитационных центров, психологи, учителя, дефектологи, логопеды, тьюторы, воспитатели, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования.

По материалам конференции будет издан сборник научных статей.

Сергей Кирсанов

Фото cap.ru: Особенные дети быстрее развиваются, если учатся вместе с обычными.