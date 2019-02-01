Прокуратура закрыла доступ к сайту по продаже военных билетов

По инициативе прокуратуры суд запретил доступ к сайту, содержащему информацию о продаже военных билетов.

Канашской межрайонной прокуратурой в рамках мониторинга сети Интернет выявлен сайт с информацией о продаже военных билетов. Она находилась в свободном доступе, что не требовало предварительной регистрации и пароля. Между тем за приобретение или сбыт официальных документов предусмотрена уголовная ответственность. И такие сведения закон запрещает распространять.

Ленинский районный суд Чебоксар удовлетворил требования прокурора и признал информацию, размещенную на выявленном сайте, запрещенной для распространения в Российской Федерации. После вступления судебного решения в законную силу оно будет направлено в Роскомнадзор для организации блокировки Интернет-ресурса.